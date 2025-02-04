 

Солнечное излучение влияет на глубиные процессы Земли

04.02.2025, 14:40, Разное
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Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, вносит определенные изменения в наше понимание взаимодействия между поверхностным климатом и глубинными процессами Земли.

Фото из открытых источников

Долгое время считалось, что изменения в недрах планеты, такие как вулканические извержения и движение тектонических плит, преимущественно определяют окружающую среду и климат на поверхности. Однако последние открытия подтверждают, что солнечное излучение играет ключевую роль в формировании окислительно-восстановительного состояния дуговой магмы — фундаментального процесса, определяющего химический состав вулканических образований.

Исследователи из Института геологии и геофизики Китайской академии наук отмечают, что солнечное излучение, меняясь в зависимости от широты, создает температурные градиенты на морской поверхности. Эти изменения влияют на распределение организмов, богатых углеродом, которые затем субдуцируются в недра Земли вместе с океаническими плитами. Этот органический углерод играет роль восстановителя в окислительно-восстановительных процессах в дуговой магме, формируя ее окислительное состояние.

«Окислительно-восстановительное состояние дуговой магмы является отражением того, как солнечное излучение проникает глубоко в Землю через органический углерод, переносимый с поверхности океана», — отмечает один из соавторов исследования.

В ходе исследования были собраны тысячи образцов магмы со всего мира для детального анализа глобальных изменений окислительно-восстановительного состояния. Оказалось, что дуговая магма в разных широтах имеет различные окислительно-восстановительные характеристики: менее окисленная магма обнаружена в более низких широтах, что связано с большим количеством восстановителей, переносимых с поверхности.

«Эта неожиданная закономерность указывает на то, что климатические изменения на поверхности Земли могут напрямую влиять на глубинные процессы, такие как формирование вулканических магм», — подчеркивают ученые.


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