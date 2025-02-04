Китайская компания Yutong представила первый в мире 26-метровый автобус

Китай настойчиво продолжает свою автомобильную экспансию по всему миру. На этот раз ее «орудием» стал не имеющий мировых аналогов невероятно длинный 26-метровый электробус компании Yutong. Он будет поставляться в Мексику, занимающую четвертое место в Латинской Америке по количеству электробусов с парком из 744 машин.

По словам представителей компании, уникальный автобус отличается низким энергопотреблением и большой вместимостью, а потому будет способствовать решению транспортных проблем и модернизации городского транспорта Мексики.

Полностью насытив собственный внутренний рынок электробусами, Китай перенаправил свои усилия на рынок внешний. Как результат — сегодня более четверти парка электробусов в Европе китайского производства. Что касается Латинской Америки, то большинство электробусов сюда поставляется именно компанией Yutong.

На фоне «автомобильной» активности Китая позиция США откровенно проигрышная — вместо инвестиций в развитие общественного транспорта Соединенные Штаты по-прежнему ориентируются на производство личных автомобилей с ДВС и… финансируют лунную программу.Источник — Yutong