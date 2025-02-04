 

Китайская компания Yutong представила первый в мире 26-метровый автобус

04.02.2025, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китай настойчиво продолжает свою автомобильную экспансию по всему миру. На этот раз ее «орудием» стал не имеющий мировых аналогов невероятно длинный 26-метровый электробус компании Yutong. Он будет поставляться в Мексику, занимающую четвертое место в Латинской Америке по количеству электробусов с парком из 744 машин.

По словам представителей компании, уникальный автобус отличается низким энергопотреблением и большой вместимостью, а потому будет способствовать решению транспортных проблем и модернизации городского транспорта Мексики.

Полностью насытив собственный внутренний рынок электробусами, Китай перенаправил свои усилия на рынок внешний. Как результат — сегодня более четверти парка электробусов в Европе китайского производства. Что касается Латинской Америки, то большинство электробусов сюда поставляется именно компанией Yutong.

На фоне «автомобильной» активности Китая позиция США откровенно проигрышная — вместо инвестиций в развитие общественного транспорта Соединенные Штаты по-прежнему ориентируются на производство личных автомобилей с ДВС и… финансируют лунную программу.Источник &#8212 Yutong


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Аэротакси на водородном топливе достигло рекордной дальности полета: 840 км без выбросов

04.02 / Учёные создали искусственный интеллект, способный испытывать боль и отличающийся мстительностью

04.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Голод был, голодомора не было

04.02 / В Индии врачи извлекли 77 игл из головы 19-летней девушки

04.02 / Захар Прилепин назвал зрелищной постановку “Соборная площадь” в кинопарке “Москино”

04.02 / Впервые в истории мотоцикл ушел с аукциона за цену выше миллиона долларов

04.02 / Самые удивительные тайны Вселенной, которые наука пока не может объяснить

04.02 / Илон Маск признал фальсификацию американского полёта на Луну

04.02 / Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе

04.02 / В Йеллоустоне произошло мощнейшее извержение гейзера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика