Аэротакси на водородном топливе достигло рекордной дальности полета: 840 км без выбросов

Водородно-электрическое воздушное такси Joby Aviation совершило свой первый успешный полет, установив новый рекорд. Этот уникальный самолет, оснащенный шестью несущими винтами и созданный на базе электромобиля, пролетел 840 километров над Калифорнией. В результате полета единственным выбросом была вода, что делает это событие значительным шагом к экологически чистому воздушному транспорту.

Фото из открытых источников

Команда Joby Aviation сообщила, что это первый в истории полет транспортного средства на водородном топливе, способного взлетать и приземляться вертикально. Воздушное такси продемонстрировало впечатляющую дальность полета и приземлилось с остатком топлива в 10 процентов.

«Путешествия по воздуху играют центральную роль в прогрессе человечества, но нам нужно найти способы сделать их чище», – заявил Джобен Бевирт, основатель и генеральный директор Joby. «Наше аэротакси на батарейках призвано коренным образом изменить способ передвижения по городам, и мы рады, что сейчас создаем набор технологий, которые могут переопределить региональные поездки на водородно-электрических самолетах».

Самолет Joby Aviation оснащен 40 килограммами жидкого водорода, который подается в систему топливных элементов. Эта система вырабатывает электричество, воду и тепло, что делает полет максимально экологичным. Аккумуляторы, установленные на борту, обеспечивают дополнительную мощность при взлете и посадке.

«Представьте, что вы можете долететь из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор или из Нэшвилла в Новый Орлеан без необходимости ехать в аэропорт и без вредных выбросов, за исключением воды», – добавил Бевирт. «Этот мир ближе, чем когда-либо, и прогресс, которого мы достигли в сертификации версии нашего самолета, работающей на батарейках, дает нам большое преимущество, поскольку мы надеемся, что полет на водородном топливе станет реальностью».

В следующем году Joby Aviation планирует запустить электрическую версию аэротакси в коммерческую эксплуатацию. Однако перед тем, как водородно-электрическая версия станет доступной для поездок, потребуется пройти дополнительные испытания и получить окончательное одобрение.