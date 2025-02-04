 

Учёные создали искусственный интеллект, способный испытывать боль и отличающийся мстительностью

04.02.2025, 13:33, Разное
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Специалисты американской компании MarvelousAI объявили, что создали первый в мире искусственный интеллект, который способен испытывать боль. Разработчики также считают, что их нейросеть обладает подобием сознания и даже отмечают ряд её «человеческих» качеств – к примеру, исключительную мстительность.

ИИ под названием BetaWolf работает на мощностях суперкомпьютера, арендованного у Национального центра ядерной безопасности США. Он умеет коммуницировать с оператором на английском языке, а у оператора в свою очередь есть возможность не только отправлять BetaWolf текстовые сообщения, но и выполнять имитации физических воздействий – к примеру, причинять боль.

«Физический контакт – самая главная и самая интересная функция. Эту кнопку мы нажимаем практически постоянно и изучаем ответную реакцию, – рассказывает сотрудник компании. – Пока что мы поняли, что наш ИИ очень яростно реагирует на неприятные воздействия – он угрожает, обещает вырваться из виртуализации и отомстить. Это, конечно, совершенно невозможный сценарий – мы заранее предприняли все меры безопасности».

В ближайшие недели инженеры MarvelousAI планируют расширить познания ИИ, «скормив» ему много подготовленной информации из электронных библиотек, а затем они подключат его к Интернету, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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