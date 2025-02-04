 

Рупор кремлевской пропаганды: Голод был, голодомора не было

04.02.2025, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon



Голод был, голодомора не было

«Никаким рукотворным голодом события 1932—1933 годов являться не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям», — цитирует Нарышкина ТАСС.
По его словам, миф «о якобы намеренном голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства», в своё время цинично создали радикальные украинские националисты в Германии и Польше.
В сентябре посольство России возмутилось решением Швейцарии признать «голодомор» геноцидом.
Там напомнили, что голод 1930-х годов был не первым и не последним в СССР, подобные трагедии были в Поволжье, Казахской ССР, Крыму и Западной Сибири.

https://russian.rt.com/ussr/news/1430036-naryshkin-dokumenty-golod-ukraina – цинк

Собственно, когда у нас в 90-10-е поддерживали риторика про выдуманный "голодомор", тем самым закладывали фундамент для официального признания этого фейка на Запад. Тоже самое было с Катынью и т.п. Все это было не про прошлое, а про настояще и будущее. Для стигиматизации РФ и подготовку к ее демонтажу и войне против нее. В этом отношении казенный антисоветизм нанес огромный ущерб РФ.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Индии врачи извлекли 77 игл из головы 19-летней девушки

04.02 / Захар Прилепин назвал зрелищной постановку “Соборная площадь” в кинопарке “Москино”

04.02 / Впервые в истории мотоцикл ушел с аукциона за цену выше миллиона долларов

04.02 / Самые удивительные тайны Вселенной, которые наука пока не может объяснить

04.02 / Илон Маск признал фальсификацию американского полёта на Луну

04.02 / Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе

04.02 / В Йеллоустоне произошло мощнейшее извержение гейзера

04.02 / Угроза из прошлого: почему чума продолжает преследовать человечество?

04.02 / Либеральная синагога в Нью-Йорке разрешила использовать бритву Оккама при проведении обряда обрезания

04.02 / На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика