Рупор кремлевской пропаганды: Голод был, голодомора не было





Голод был, голодомора не было

«Никаким рукотворным голодом события 1932—1933 годов являться не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные источники, на сегодняшний день доступные всем исследователям», — цитирует Нарышкина ТАСС.

По его словам, миф «о якобы намеренном голодоморе-геноциде, направленном на уничтожение украинского крестьянства», в своё время цинично создали радикальные украинские националисты в Германии и Польше.

В сентябре посольство России возмутилось решением Швейцарии признать «голодомор» геноцидом.

Там напомнили, что голод 1930-х годов был не первым и не последним в СССР, подобные трагедии были в Поволжье, Казахской ССР, Крыму и Западной Сибири.

https://russian.rt.com/ussr/news/1430036-naryshkin-dokumenty-golod-ukraina – цинк

Собственно, когда у нас в 90-10-е поддерживали риторика про выдуманный "голодомор", тем самым закладывали фундамент для официального признания этого фейка на Запад. Тоже самое было с Катынью и т.п. Все это было не про прошлое, а про настояще и будущее. Для стигиматизации РФ и подготовку к ее демонтажу и войне против нее. В этом отношении казенный антисоветизм нанес огромный ущерб РФ.

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Источник: Colonel Cassad

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