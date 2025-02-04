В Индии врачи извлекли 77 игл из головы 19-летней девушки

В восточном штате Одиша, Индия, полиция арестовала мужчину, подозреваемого в жутком преступлении: врачи извлекли около 80 игл, которые он вставил в голову молодой женщины в попытке «лечения» ее плохого самочувствия. Об этом сообщает Independent.

Фото из открытых источников

19-летнюю девушку госпитализировали в государственный медицинский колледж и больницу Бхима Бхой после жалоб на сильные головные боли. Компьютерная томография показала огромное количество игл, вонзившихся в ее голову. Несмотря на первоначальное удаление семи игл, состояние девушки не улучшилось. Это вынудило ее обратиться в Институт медицинских наук и исследований имени Вира Сурендры Саи (VIMSAR), где в ходе двух операций врачи удалили еще 70 игл.

Директор института Бхабаграхи Рат рассказал Press Trust of India:

«В ходе двух операций 77 игл извлекли из головы девушки. К счастью, иглы не повредили кости, но на голове есть повреждения мягких тканей».

Пациентка остается под наблюдением, и ей предстоит проверка на наличие других проблем, связанных с визитом к врачу-шарлатану.

Рат отметил, что преждевременные предположения о психологических проблемах у пациентки исключены. Расследование продолжается.

По данным PTI, после смерти матери четыре года назад подросток часто болела и в 2021 году обратилась за помощью к Теджраджу Ране. Семья девушки призналась, что посетили этого человека, когда никакое лечение не приносило облегчения. Подробности ее болезни остаются неразглашенными. Семья рассказала, что мистер Рана обычно отводил девушку в отдельную комнату для «лечения». Они обнаружили иглы только недавно, когда девушка начала жаловаться на боль.

Times of India сообщает, что причина введения игл до сих пор остается неясной. Мистер Рат пояснил изданию:

«Операция началась около двух часов ночи и длилась полтора часа. К счастью, ни одна из игл не проткнула череп».

Власти продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины этого преступления.