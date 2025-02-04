Загадка природы: гигантское дерево кешью в Бразилии

Представьте себе дерево, которое занимает площадь в несколько раз больше футбольного поля, его ветви тянутся на сотни метров, создавая зеленый навес, под которым можно спрятаться от палящего солнца. Это не фантазия, а реальность, которую можно увидеть в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти. Здесь растет самое большое в мире дерево кешью — знаменитое дерево кешью Пиранги.

Фото из открытых источников

Легенда гласит, что дерево было посажено в далеком 1888 году местным рыбаком, который позднее скончался в возрасте 93 лет в тени этого гиганта. Однако современные эксперты утверждают, что возраст дерева гораздо больше и, возможно, превышает тысячу лет.

Дерево кешью Пиранги поражает своими размерами: его окружность составляет около 500 метров, а площадь — 8400 квадратных метров. Причина таких невероятных размеров кроется в генетической аномалии, из-за которой ветви дерева растут не вверх, как у большинства деревьев, а в стороны. Когда ветви касаются земли, они начинают формировать новые корни, и дерево продолжает разрастаться, создавая своего рода зелёный лабиринт.

Фото из открытых источников

Сегодня дерево кешью Пиранги является одной из главных туристических достопримечательностей региона. Ежегодно его посещают около 300 000 туристов, желающих увидеть это природное чудо своими глазами. Смотровая площадка, расположенная высоко над деревом, позволяет полностью оценить его масштаб и величие.

Пиранги не только впечатляет своими размерами, но и ежегодно приносит более 60 000 плодов кешью. Этот натуральный сад привлекает не только туристов, но и ученых, изучающих его уникальные особенности.

Интересно, что у дерева кешью Пиранги есть соперник. В соседнем штате Пиауи находится дерево кешью, которое, по словам местных властей, является еще большим, занимая площадь около 8800 квадратных метров. Однако это утверждение пока не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, и официальное звание самого большого дерева кешью в мире остается за Пиранги.