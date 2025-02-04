Исследование: Как смартфоны мешают доверию и социальным связям

В исследовании, недавно проведенном учеными Кэмпбеллом и Ури Гнизи из Школы менеджмента Rady Калифорнийского университета в Сан-Диего, выяснилось, что использование смартфонов может подорвать доверие между людьми. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Economic Psychology, показывают, что наше общение через гаджеты влияет на способность формировать надежные социальные связи.

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«Доверие – это фундамент общества», – подчеркивает Кэмпбелл. «Когда вы смотрите на кого-то, улыбаетесь и заводите разговор, это способствует установлению связи».

В эксперименте участвовали группы из шести студентов, которые провели 20 минут в ожидании в лаборатории. Одной группе разрешили использовать телефоны, другой – нет. После этого участников разделили на пары для участия в простой игре на доверие, где можно было заработать больше денег, поделившись авансом с партнером, полагаясь на его честность в возврате денег.

Результаты показали, что студенты, лишенные телефонов и общавшиеся друг с другом, были более щедрыми и склонными к доверию. Они делились большими суммами и чаще возвращали деньги своим партнерам. Это подчеркивает важность личного общения для формирования доверия.

«Если вы не смотрите кому-то в глаза, то относитесь к ним, как к абстрактному понятию, а не к человеку», – объясняет Кэмпбелл. «Но если вы улыбнулись и поговорили, человек перестает быть для вас чужим».

Современные телефоны, связывая нас с близкими на расстоянии, могут отдалять нас от тех, кто находится рядом. Люди часто смотрят в экраны из-за скуки, застенчивости или ощущения ненужности. Однако, по мнению Кэмпбелла, отказ от телефонов в обществе незнакомцев может способствовать формированию доверительных отношений.

Это исследование открывает новые возможности для улучшения социальных навыков у детей, предлагая отказаться от телефонов в школе или в летнем лагере. В бизнесе, менеджеры могут создать более доверительную атмосферу, ограничивая использование телефонов во время важных собраний или инструктажей.

«Наши телефоны несомненно важны, но в некоторых ситуациях общение с окружающими людьми может быть еще ценнее», – подытоживает Кэмпбелл. «Вы можете быть приятно удивлены, обнаружив, что собеседники тоже хотят с вами пообщаться».

Исследование подчеркивает важность личного общения и его роль в формировании доверительных и искренних отношений, призывая нас иногда отложить смартфоны и взглянуть на окружающих нас людей.