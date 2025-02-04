 

В разрушенной обсерватории обнаружили вольфрам, который был открыт через 180 лет

04.02.2025, 6:40, Разное
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Ученые вновь обратили внимание на деятельность известного датского астронома Тихо Браге, благодаря удивительным открытиям, сделанным в University of Southern Denmark. Исследователи, изучавшие осколки стекла и керамики, найденные во время раскопок старого сада обсерватории Ураниборг на острове Вен, представили результаты, указывающие на алхимические практики ученого.

Фото из открытых источников

Недавняя публикация в Heritage Science описывает анализ четырех стеклянных и одного керамического осколка, выявивший повышенные уровни микроэлементов, таких как никель, медь, цинк, олово, сурьма, золото, ртуть и свинец. Эти элементы обнаружены как на внешней поверхности осколков, так и внутри них, что свидетельствует о возможных алхимических экспериментах, проводимых в лаборатории Тихо Браге.

Присутствие золота и ртути, которые широко использовались в алхимии того времени, не стало неожиданностью для ученых. Однако наличие вольфрама, впервые описанного лишь через 180 лет после смерти Тихо Браге шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле, вызвало настоящую сенсацию. Как этот элемент мог оказаться в лаборатории Тихо Браге, остаётся загадкой.

Исследователи предполагают, что вольфрам мог быть частью минерала, случайно попавшего в лабораторию. В процессе алхимических экспериментов этот минерал мог быть обработан, что привело к появлению вольфрама среди лабораторных материалов. При этом Тихо Браге, возможно, не осознавал присутствие этого элемента.

Это открытие заставляет задуматься о знаниях и технологиях того времени, об алхимических практиках и о том, какие еще тайны могут скрываться в артефактах прошлого.


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