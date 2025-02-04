Японская компания внедряет искусственный интеллект для оценки улыбок сотрудников

Японская сеть супермаркетов Aeon решила сделать шаг в будущее, внедрив инновационную систему искусственного интеллекта (ИИ) для оценки улыбок своих сотрудников. Этот проект получил название «Mr Smile» («Мистер Улыбка») и был запущен сразу в 240 магазинах по всей стране.Об этом сообщает South China Morning Post.

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Aeon стала первой компанией в мире, которая применила такую технологию в ритейле, обещая стандартизировать улыбки сотрудников и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Система Mr Smile, разработанная японской компанией InstaVR, способна анализировать поведение сотрудников по более чем 450 параметрам. Среди них – приветствие, выражение лица, громкость и тембр голоса. Эти данные обрабатываются для формирования общей оценки «отношения к обслуживанию».

Aeon утверждает, что целью внедрения Mr Smile является создание единого стандарта дружелюбия и профессионализма среди сотрудников, что, по мнению компании, должно привести к максимальной удовлетворенности клиентов.

Интересной особенностью системы Mr Smile является её геймификационный элемент. Сотрудники получают оценки за свои улыбки и другие аспекты поведения, и это побуждает их улучшать свои результаты, стремясь к более высоким показателям. Такая игровая модель может стать мощным стимулом для сотрудников, позволяя им воспринимать работу как некое соревнование, что, в свою очередь, должно повысить их мотивацию и общий настрой.

Перед внедрением системы в масштабах всей сети, Aeon провела пробное тестирование Mr Smile в восьми своих магазинах. В течение трёх месяцев около 3400 сотрудников участвовали в эксперименте, и результаты оказались впечатляющими: уровень «отношения к обслуживанию» улучшился в 1,6 раза.

Однако, не все так однозначно. Постоянный контроль за каждым действием сотрудников, вплоть до их улыбок, вызывает вопросы о границах допустимого контроля и возможном психологическом давлении на работников. В стране, где традиция «сохранять лицо» имеет огромное значение, такие технологии могут восприниматься неоднозначно.

Не покидает ощущение, что это напоминает сюжет эпизода популярного сериала «Черное зеркало», где технологии начинают диктовать человеческие отношения и поведение. Несмотря на обещанные преимущества, остается вопрос: готовы ли сотрудники и общество к такой степени вмешательства технологий в повседневную работу и личное пространство?

Однако Aeon продолжает настаивать на том, что Mr Smile принесет пользу всем сторонам. Время покажет, станет ли этот эксперимент успешным шагом в будущее или вызовет непредвиденные последствия.