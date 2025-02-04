Рупор кремлевской пропаганды: Трамп угрожает ЮАР

Трамп угрожает ЮАР

Администрация Трампа слегка наклонив Панаму, которая согласилась уменьшить китайское влияние, принялась за ЮАР. Теперь Южной Африке прямо угрожают лишением финансирования, а также санкциями, если она будет на практике реализовывать закон об отъеме земель у белых фермеров без выплаты компенсации. Большая часть этих земель остается в собственности фермеров еще со времен колониализма и режима апартеида. Очевидно, что лоббисты южноафриканских латифундистов активно пользуются услугами лоббистов в Вашингтоне.

Южная Африка до сих пор продолжает пожинать последствия 90х годов, когда демонтировав уродливый режим апартеида, освободители негритянского населения заложили страну западным ТНК, что в итоге привело к системному укоренению бедности, вопиющего неравенства и разгулу криминала. Эта история хорошо была описана у Наоми Кляйн в книге "Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф" (https://colonelcassad.livejournal.com/1335353.html). Глава про ЮАР вот тут (https://colonelcassad.livejournal.com/1334896.html).

Там как раз и про нерешенный земельный вопрос было.

Патрик Бонд, работавший советником по экономике в кабинете Манделы в первые годы правления АНК, вспоминает тогдашнюю горькую шутку: «Ну вот, у нас есть государство, но где же власть?» И когда новое правительство попыталось воплотить в жизнь обещания Хартии свободы, оно увидело, что власть принадлежит кому-то другому.

Необходимо перераспределить землю? Это неосуществимо — в последний момент команда переговорщиков согласилась добавить к новой конституции положение о защите любой частной собственности, из-за чего земельная реформа оказалась просто невозможной.

Тогда стоит напечатать больше денег? Это необходимо обсудить с главой центрального банка, который там сидел еще при апартеиде. Дать всем воду бесплатно? Вряд ли это получится. Всемирный банк и его многочисленные представители в Южной Африке: экономисты, исследователи и инструкторы (рекламирующие себя как «банк знаний») — предпочитают устанавливать партнерские отношения с частным сектором. Ввести контроль над валютой, чтобы предотвратить дикие махинации? Это нарушает условия сделки на 850 миллионов долларов с МВФ, подписанной как раз накануне выборов. Поднять минимальную заработную плату, чтобы сгладить резкое неравенство в доходах? Никоим образом. Условия сделки с МВФ включают «сдерживание роста заработной платы» И не стоит даже думать о несоблюдении этих обязательств — любой подобный ход будет рассматриваться как опасный признак ненадежности страны, отсутствия ориентации на «преобразования», отсутствия «системы, основанной на законах»

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Активист Рассул Снимай, долгие годы боровшийся против апартеида, описывал эту ловушку такими горькими словами: «Они нас никак не освободили. Они просто сняли оковы с нашей шеи и наложили их нам на ноги». Известная южноафриканская правозащитница Ясмин Соока сказала мне, что этот переход «был сделкой, где нам сказали: "Мы сохраним за собой все, а вы [АНК] будете для видимости править. .. Берите себе политическую власть, можете делать вид, что всем управляете, но настоящее управление будет исходить не от вас"».

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Активисты АНК не понимали в то время, что в процессе переговоров была изменена сама природа демократии и на их страну была наброшена практически неизменяемая сеть, причем таким образом, что никакого потом уже не будет

D результате после 10 лет правления АНК миллионы людей были отключены от новой системы водоснабжения и электросетей, потому что не могли оплачивать работу этих служб. По крайней мере 40 процентов новых телефонных линий к 2003 году прекратили свою работу. Что касается «банков, рудников и промышленных монополий», которые Мандела призывал национализировать, то они так и остались в руках прежних, принадлежащих белым четырех сверхмощных конгломератов, которые контролируют 80 процентов сделок на фондовой бирже Йоханнесбурга. В 2005 году лишь 4 процента компаний, котирующихся на бирже, принадлежали черным или управлялись ими. В 2006 году 70 процентов земель Южной Африки принадлежало белым, которые составляют всего 10 процентов населения.

Как видим, проблема возникла не сегодня и тянется уже десятилетиями.

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Источник: Colonel Cassad

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