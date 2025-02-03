Рупор кремлевской пропаганды: СВР о планах НАТО в отношении Зеленского

СВР России сообщает:

1. В штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине;

2. Альянс планирует обнародовать информацию о присвоении Зеленским 1,5 миллиардов долларов, выделенных на вооружения Киеву;

3. Руководство НАТО хочет вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военных, которые продолжают числиться живыми;

4. Альянс хотел бы избавиться от него с помощью псевдодемократических выборов, которые могут пройти осенью;

5. В штаб-квартире НАТО хотят предать огласке факт причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке;

6. В альянсе считают необходимым сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм, предполагается заморозить конфликт.

На текущем этапе шайка Зеленского является очевидным препятствием для заморозки войны, поэтому сценарии физического устранения Зеленского и его смены через выборы (на Залужного) уже достаточно давно рассматриваются. У США и НАТО есть достаточно рычагов для того, чтобы полностью уничтожить Зеленского публично, просто подтвердив уже известные обвинения в воровстве и коррупции.

Есть проблема легитимности власти на Украине. И теперь это проблема для США и НАТО.

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Источник: Colonel Cassad

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