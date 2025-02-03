В Италии вскрыли 2000-летнюю «Гробницу Цербера»

Впервые за две тысячи лет исследователям удалось заглянуть внутрь запечатанного саркофага в Гробнице Цербера, находящуюся в Джульяно, недалеко от Неаполя.

Фото из открытых источников

Гробница, ярко расписанная фресками и обнаруженная в прошлом году, стала настоящей сенсацией. Используя микрокамеру, археологи смогли проникнуть в щель саркофага и зафиксировать уникальные кадры его содержимого. Это открытие позволило увидеть тело, погребённое в положении на спине и покрытое саваном. Уникальные условия запечатанного саркофага и камеры гробницы сохранили текстиль, который уже стал минерализованным.

Вокруг тела покойного были обнаружены керамические сосуды, мази и стригили, что указывает на его высокое социальное положение. Тщательность, с которой была построена гробница, и богатство инвентаря предполагают, что здесь захоронен важный человек, возможно, глава семьи.

«Гробница Цербера предоставляет ценную информацию о флегрейской территории близ Литернума, расширяя знания о прошлом и предлагая возможности для исследований междисциплинарного характера», – пояснил суперинтендант Мариано Нуццо.

«Фактически, в последние месяцы лабораторные анализы образцов, взятых из захоронений и слоев отложений, вернули значительный объем данных об обращении с телом умершего и проведенном погребальном ритуале, значительно обогатив панораму наших знаний».

Находки не ограничиваются одним саркофагом. Образцы из других захоронений на погребальных кроватях в мавзолее также предоставили ценную информацию. Анализ пыльцы и микроскопическое наблюдение показали наличие мари и полыни. Эти растения, вероятно, использовались в кремах для предотвращения разложения тел.

Работы в Гробнице Цербера продолжаются. В ближайшие месяцы археологи и исследователи проведут лабораторные анализы взятых образцов, включая ДНК-анализ человеческих останков. Эти исследования помогут реконструировать исторический и социальный контекст древнего сообщества, проливая свет на его жизнь и традиции.