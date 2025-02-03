Ученые научились печатать кровеносные сосуды

Исследователи из Эдинбургского университета создали искусственные кровеносные сосуды с помощью технологии 3D-печати. Эти новейшие разработки предлагают альтернативу традиционным трансплантатам, потенциально улучшая результаты операций и расширяя возможности лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото из открытых источников / Кровеносный сосуд, напечатанный на 3D-принтере / Автор: Н. Радачи, Эдинбургский университет

Искусственные сосуды, напечатанные на 3D-принтере, могут быть различных размеров, что делает их подходящими для различных видов сосудистых операций. Прорывные разработки, выполненные с использованием инновационных гелеобразных трубок, чрезвычайно похожих на человеческие вены, имеют потенциал для революционизирования операций шунтирования сердца. Эта технология способна улучшить исходы операций для пациентов по всему миру, одновременно снижая затраты на здравоохранение и повышая доступность жизненно важных процедур.

3D-печать кровеносных сосудов открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Технология позволяет создавать индивидуальные искусственные сосуды, отвечающие уникальным потребностям каждого пациента.

«3D-трансплантат может быть изготовлен толщиной от 1 до 40 мм в диаметре для широкого спектра применений, а его гибкость означает, что его можно легко интегрировать в организм человека», – говорится в пресс-релизе.

Доктор Норберт Радачи, главный исследователь проекта, отмечает, что их исследования решили давнюю проблему сосудистой тканевой инженерии – создание трубопровода с биомеханическими свойствами, подобными человеческим венам.

«Видение улучшенных вариантов лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может стать реальностью», – сказал Радачи.

Операция по шунтированию сердца – обычная процедура для восстановления притока крови к сердечной мышце при закупорке или сужении коронарных артерий. Традиционно она включала извлечение вен из тела пациента, что могло приводить к осложнениям, таким как образование рубцов, боль и повышенный риск инфекций. Новые 3D-печатные сосуды позволяют решить эти проблемы, устраняя необходимость в дополнительных хирургических вмешательствах.

Улучшенный интеграционный потенциал искусственных сосудов также может привести к улучшению долгосрочных результатов у пациентов. Группа исследователей достигла этого уровня с помощью двухэтапного процесса: сначала они использовали 3D-принтер с вращающимся шпинделем для изготовления трубчатых трансплантатов из геля на водной основе, затем укрепили их методом электроспрядения. Полученные сосуды обладают прочностью и гибкостью, сравнимой с естественными кровеносными сосудами.

Ведущий автор исследования доктор Фараз Фазал заявил, что их гибридная технология открывает новые возможности для изготовления трубчатых конструкций в тканевой инженерии. Эти разработки могут помочь не только в сердечно-сосудистой хирургии, но и в других областях регенеративной медицины.

Исследователи планируют протестировать искусственные кровеносные сосуды на моделях животных. Если испытания будут успешными, они перейдут к тестированию на людях. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире, такие инновации имеют первостепенное значение и могут стать важным шагом на пути к спасению миллионов жизней.