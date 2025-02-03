 

МИД РФ откроет RAID – агентство по международному развитию народных демократий

03.02.2025, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МИД РФ анонсировало план по открытию собственного аналога американского агентства по международному развитию (USAID). Отечественное ведомство решено назвать RAID, но на этом его сходства с USAID заканчиваются.

«В непростые времена, когда сворачиваются международные гуманитарные инициативы, мы перехватываем инициативу в свои руки, – заявила представитель МИД Мария Захарова. – Мы создаем собственное агенство международного развития RAID или «Рейд», которое только по названию будет похоже на закрытый американский аналог, но не по сути».

В ведомстве подчеркнули, что отныне поддержка суверенных демократий по всему миру будет проходить именно через это агентство.

«Все страны народной демократии с легитимно избранными лидерами, в том числе и на референдумах, могут быть поддержаны нашим агентством, – добавила Захарова. – Ключевой критерий – власти в таких странах должны пользоваться широкой поддержкой населения и иметь стабильные рейтинги одобрения от 80%».

В настоящее время готовится постановление правительства о порядке формирования, целях и задачах и финансирования организации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Симпатии и убеждения: Почему мы доверяем одним и игнорируем других

03.02 / Мнение: Комнаты свиданий для геймеров, ИИ замещает айтишников и почему сложно уйти из айти

03.02 / Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты

03.02 / Ученые впервые имплантировали человеку полностью механическое сердце

03.02 / Мнение «аналитика»: О переобувании на лету… Вот уж на кого точно не подумали бы, да?

03.02 / На Ленинградской АЭС модернизировали важное оборудование

03.02 / Под поверхностью Меркурия может находиться слой твердого алмаза толщиной до 16 километров

03.02 / Мнение: США рискуют стать Северной Бразилией

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: О положении на фронтах после свержения монархии

03.02 / Количество сайтов в Интернете превысило миллиард, но большая часть из них – пустышки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика