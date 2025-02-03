МИД РФ откроет RAID – агентство по международному развитию народных демократий

МИД РФ анонсировало план по открытию собственного аналога американского агентства по международному развитию (USAID). Отечественное ведомство решено назвать RAID, но на этом его сходства с USAID заканчиваются.

«В непростые времена, когда сворачиваются международные гуманитарные инициативы, мы перехватываем инициативу в свои руки, – заявила представитель МИД Мария Захарова. – Мы создаем собственное агенство международного развития RAID или «Рейд», которое только по названию будет похоже на закрытый американский аналог, но не по сути».

В ведомстве подчеркнули, что отныне поддержка суверенных демократий по всему миру будет проходить именно через это агентство.

«Все страны народной демократии с легитимно избранными лидерами, в том числе и на референдумах, могут быть поддержаны нашим агентством, – добавила Захарова. – Ключевой критерий – власти в таких странах должны пользоваться широкой поддержкой населения и иметь стабильные рейтинги одобрения от 80%».

В настоящее время готовится постановление правительства о порядке формирования, целях и задачах и финансирования организации.

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