Рупор кремлевской пропаганды: О положении на фронтах после свержения монархии

Записка генерал-лейтенанта Лукомского о положении в армии после начала Февральской Революции.

https://vott.ru/entry/645476 – цинк

Это к вопросу о маня-фантазиях про "захват Константинополя” весной 1917 года, которому помешало свержения царя Думой и генералами.

Впоследствии Лукомский станет одним из лидеров белогвардейцев. Был нач.штаба у Деникина. Пал жертвой внутренних интриг и склок у "белых" и сбежал за границу еще до окончательного поражения "белых".

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Источник: Colonel Cassad

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