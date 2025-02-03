 

Рупор кремлевской пропаганды: О положении на фронтах после свержения монархии

03.02.2025, 16:20, Разное
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Записка генерал-лейтенанта Лукомского о положении в армии после начала Февральской Революции.

https://vott.ru/entry/645476 – цинк

Это к вопросу о маня-фантазиях про "захват Константинополя” весной 1917 года, которому помешало свержения царя Думой и генералами.

Впоследствии Лукомский станет одним из лидеров белогвардейцев. Был нач.штаба у Деникина. Пал жертвой внутренних интриг и склок у "белых" и сбежал за границу еще до окончательного поражения "белых".

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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