 

Количество сайтов в Интернете превысило миллиард, но большая часть из них – пустышки

03.02.2025, 15:55, Разное
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На январь 2025 года во всемирной паутине насчитывается около 1,1 млрд сайтов, сообщает портал Siteefy.com. Расчеты основаны на данных из таких источников, как Internet Live Stats, Netcraft и BuiltWith, в них учитывается статистика веб-хостинга и сведения о регистрации доменов. Увы, лишь 17 % из этого числа сайтов обновляются и активно поддерживаются владельцами, остальные пребывают в запустении, если не сказать забвении.

Еще в 2020 году был достигнут неофициальный предел количества индексируемых страниц в Интернете. С тех пор показатели колеблются, но незначительно — в октябре 2024 года это число составило 4,57 млрд страниц. Проект World Wide Web Size Project рассчитал его, исходя из данных распределения наиболее популярных запросов в поисковых системах. Далее эти числа экстраполировали и получили примерную оценку активных страниц.

Данных по трафику на 2025 год пока нет, последние надежные сведения затрагивают период 2022-2023 годов. Тогда на одного человека в мире приходилось 3,6 устройств, подключенных к Интернету, что провоцировало глобальную генерацию трафика на уровне 4 зеттабайт в год. Эти показатели с тех пор неуклонно растут, создавая чрезмерную нагрузку на сетевую инфраструктуру. Особенно с учетом того, что большая часть Интернета условно является «мертвой» – сайты не посещаются, там нет человеческой активности, а гигантский, но бесполезный трафик генерируют боты.Источник &#8212 Siteefy


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