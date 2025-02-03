 

NASA уволило за прогулы астронавтов, застрявших на МКС

03.02.2025, 15:33, Разное
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение уволить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, которые с июня 2024 года не могут покинуть Международную космическую станцию из-за неисправности корабля Starliner.

– Согласно трудовому законодательству, отсутствие на рабочем месте более полугода – это прогул. То, что сотрудники находятся на орбите, не освобождает их от ответственности, – заявил представитель отдела кадров NASA Джон Смит.

В качестве компенсации уволенным астронавтам предложили новые вакансии в компании Boeing – тестировщиками систем возвращения на Землю.

– Опыт длительного ожидания этих специалистов будет бесценен для улучшения наших космических кораблей, – отметили в пресс-службе компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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