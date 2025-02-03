 

Китаянка требует компенсации за использование коллегой кунг-фу

03.02.2025, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китаянка Чжэн, работавшая охранником на метростанции, требует компенсацию 40 000 юаней за предполагаемое использование коллегой кунг-фу, что привело к ее длительной нетрудоспособности.

Фото из открытых источников

Чжэн утверждает, что прошлым летом ее коллега по имени Лу, шлепнул ее по спине во время дневного перерыва, используя технику кунг-фу. Согласно ее словам, это привело к ощущению, сравнимому с ударом электрическим током, и последующей потере чувствительности в руках и шее.

«Я почувствовала, как будто меня ударили молнией, и после этого у меня онемели руки и шея», – пояснила Чжэн в интервью местному телеканалу.

Ситуация обострилась, когда после первоначального возмещения в размере 3000 юаней (400 долларов), Чжэн обратилась в больницу, где ей диагностировали смещение межпозвоночного диска, что привело к годичной нетрудоспособности.

По ее словам, Лу всегда хвастался своими навыками в кунг-фу, и она утверждает, что на фотографии, сделанной другим коллегой, видны следы пяти пальцев на ее спине.

В ответ на требование Чжэн компенсации в размере 40 000 юаней, Лу отказался и прекратил с ней контакт. Это заставило Чжэн обратиться к средствам массовой информации, надеясь на поддержку общественности.

Однако реакция была разнообразной. Большинство пользователей социальных сетей высмеяли ее требование, оставляя комментарии типа: «Ты сделана из тофу? Твое тело разваливается на куски от пощечины?».

Несмотря на это, Чжэн настаивает, что ей полагается компенсация за медицинские расходы и упущенный доход.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / «Не просёк, что ты лепила»: кемеровский депутат принёс извинения врачу, которого ложно обвинил в гомосексуализме

03.02 / В строительстве египетских пирамид использовали гидравлику, считают исследователи

03.02 / Мнение: Как социалисты вредят бедным семьям

03.02 / Российские суды перешли с ChatGPT на DeepSeek

03.02 / Австралийская компания справилась со сбоем Windows с помощью обыкновенного сканера штрих-кодов

03.02 / Белый Дом уверяет: загадочные летающие объекты над Нью-Джерси — это исследовательские аппараты

03.02 / В Норвегии запускают массивную плавучую ветровую турбину

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Японская свалка ядерных отходов

03.02 / Угроза из глубин: Озеро Киву может стать следующей катастрофой

03.02 / «Нужно иметь больше детей» – глава SVTV News рассказал о своем плане по преодолению демографического кризиса в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика