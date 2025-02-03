Китаянка требует компенсации за использование коллегой кунг-фу

Китаянка Чжэн, работавшая охранником на метростанции, требует компенсацию 40 000 юаней за предполагаемое использование коллегой кунг-фу, что привело к ее длительной нетрудоспособности.

Фото из открытых источников

Чжэн утверждает, что прошлым летом ее коллега по имени Лу, шлепнул ее по спине во время дневного перерыва, используя технику кунг-фу. Согласно ее словам, это привело к ощущению, сравнимому с ударом электрическим током, и последующей потере чувствительности в руках и шее.

«Я почувствовала, как будто меня ударили молнией, и после этого у меня онемели руки и шея», – пояснила Чжэн в интервью местному телеканалу.

Ситуация обострилась, когда после первоначального возмещения в размере 3000 юаней (400 долларов), Чжэн обратилась в больницу, где ей диагностировали смещение межпозвоночного диска, что привело к годичной нетрудоспособности.

По ее словам, Лу всегда хвастался своими навыками в кунг-фу, и она утверждает, что на фотографии, сделанной другим коллегой, видны следы пяти пальцев на ее спине.

В ответ на требование Чжэн компенсации в размере 40 000 юаней, Лу отказался и прекратил с ней контакт. Это заставило Чжэн обратиться к средствам массовой информации, надеясь на поддержку общественности.

Однако реакция была разнообразной. Большинство пользователей социальных сетей высмеяли ее требование, оставляя комментарии типа: «Ты сделана из тофу? Твое тело разваливается на куски от пощечины?».

Несмотря на это, Чжэн настаивает, что ей полагается компенсация за медицинские расходы и упущенный доход.