 

«Не просёк, что ты лепила»: кемеровский депутат принёс извинения врачу, которого ложно обвинил в гомосексуализме

03.02.2025, 14:13, Разное
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Депутат Заксобрания Кемеровской области Артём Кирсанов принёс извинения медику, на которого он напал на улице. Врач проводил медицинские манипуляции с мужчиной, которому стало плохо на автобусной остановке, и был ошибочно заподозрен в гомосексуализме.

В сети ранее распространилось видео, на котором возле места происшествия останавливается автомобиль Lexus чёрного цвета, с водительского места выходит лысый мужчина и кричит: «Вы, ****** (экстремисты – прим. ред.), совсем уже берега попутали», после чего бьёт врача ногой по голове и начинает пинать пациента. Когда прохожие попытались остановить драку, водитель Lexus достал пистолет и сделал несколько выстрелов по стеклу остановки, после чего люди начали бежать.

«Только чудом оказалось, что один из ударов нападавшего помог «завести» сердце пациента, – рассказали в местной больнице. – Что же касается нашего коллеги, то ему тоже повезло – обошлось без сотрясения. Мы составили все документы для правоохранительных органов и ждём надлежащей реакции».

Впрочем, органы в деле разбираться не будут – удалось обойтись без полиции и судов, поскольку водитель Lexus осознал свои ошибки и принёс извинения и врачу, и мужчине, которому стало плохо.

«Я не просёк, что ты лепила, да и пьяненький немного был, полез в бычку сразу, – сказал он. – Лепилы у нас в почёте, такова государственная политика и я её уважаю. Хотя так-то зашквар всё равно, если покумекать».

Потерпевший, как сообщается, заявил об отсутствии претензий к Кирсанову – таким образом, инцидент можно считать исчерпанным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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