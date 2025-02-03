В строительстве египетских пирамид использовали гидравлику, считают исследователи

Опубликованное недавно исследование в журнале PLOS ONE представляет новую гипотезу о строительстве египетских пирамид, которая может изменить наше представление о древней инженерии. Исследователи предположили, что 4600-летняя ступенчатая пирамида Джосера, первая из известных египетских пирамид, могла быть построена с использованием гидравлического подъемника, использующего воду для перемещения огромных каменных блоков.

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Древние египтяне уже были известны своими новаторскими разработками в области гидравлики, особенно в использовании каналов для орошения и барж для транспортировки массивных каменных блоков. Однако новая гипотеза, предложенная учеными, поднимает эту концепцию на новый уровень. Исследование ландшафта, водных путей и внутренней архитектуры пирамиды Джосера выявило возможное использование гидравлической системы для перемещения строительных материалов.

Французские исследователи, изучавшие водоразделы в районе Саккара, пришли к выводу, что массивное сооружение под названием Гиср эль-Мудир, возможно, служило контрольной плотиной для улавливания наносов и воды. Эта система управления водными ресурсами включала в себя отсеки, накопительный бассейн и систему очистки, которые, по словам исследователей, могли бы даже создать искусственное озеро.

Ранее считалось, что египтяне использовали ролики и пандусы для перемещения тяжелых камней, однако новая теория предполагает, что они могли применить гидравлические механизмы. По мнению авторов исследования, вода могла направляться вверх по внутренней шахте пирамиды, функционируя как своего рода «гидравлический подъемник» для каменных блоков.

Возможно, древние египтяне были гораздо более продвинутыми, чем мы считали. Это заставляет задуматься о том, как давно были разработаны такие технологии и насколько они были распространены.