Мнение: Как социалисты вредят бедным семьям

Учёные выяснили, что среди сливок научного сообщества много богачей. Цитирую (ссылка): «подавляющее большинство нобелевских лауреатов — дети обеспеченных и высокообразованных родителей. А половина — родились в семьях, относящихся к топ-5% в глобальном распределении как доходов, так и уровня образования…

…отцы нобелевских лауреатов непропорционально чаще, чем население в целом, были заняты в наиболее высокооплачиваемых профессиях. Чаще всего у них был собственный бизнес — у 15,4%, тогда как в среднем среди всего населения исследованных поколений этим видом деятельности были заняты только 6% мужчин».

Такие исследования обычно делают законченные социалисты в футболках с Карлом Марксом, и это исследование явно не было исключением. Из цифр, в которых у меня нет оснований сомневаться, западные леваки выводят стандартные благоглупости: они намекают, что у выходцев из бедных семей меньше возможностей стать выдающимися учёными, так как деньги на нашей планете распределяются несправедливо. Суть их идеи: надо отнять и поделить, тогда человечество получит целый пласт молодых учёных, которым сейчас не до учебников физики, так как они слишком заняты, окучивая репу мотыгой.

Также характерным маркером неомарксизма является тот факт, что учёные дают раскладку по полу (мужчин среди нобелевских лауреатов на порядок больше), но старательно отворачивают голову от неудобной для них раскладки по национальностям.

Так вот, по поводу «более инклюзивного доступа к возможностям в науке», о котором говорят исследователи. Давайте рассмотрим две воображаемых семьи, Ричманов и Дринксонов.

В семье Ричманов принято много работать и выполнять любую работу качественно, на совесть. Принято развлекаться, читая книги или изобретая всякие штуки в гаражной мастерской. Принято воспитывать детей, выступая для них в роли старшего товарища и домашнего репетитора.

В семье Дринксонов принято работать за минималку или жить на пособие, воруя по возможности медные провода. Принято развлекаться, браконьерствуя, флиртуя с сиблингами и поглощая самогон. Принято воспитывать детей крепкими подзатыльниками и пьяными жалобами на свою тяжёлую жизнь.

Мы можем предположить, что Вильгельм Ричман (сын Питера Ричмана и внук Джозефа Ричмана) будет иметь отличные шансы открыть свой бизнес или выбрать научную карьеру: даже если он будет 12-м ребёнком в семье и переедет после службы армии в другой город, чтобы начать там с нуля. Также несложно предположить, что Джимми Дринксон (сын Бадди Дринксона и внук Гарта Дринксона) даже после крупного выигрыша в лотерею будет иметь отличные шансы отсидеть в тюрьме или стать алкоголиком к 40 годам.

Как видите, эта картина вынуждает нас расположить причины и следствия несколько иначе. У леваков так:

«Вильгельм Ричман родился в обеспеченной семье, поэтому у него больше шансов стать учёным».

А я полагаю, что иначе:

«Вильгельм Ричман получил отличное воспитание, поэтому у него больше шансов стать учёным. Также отличное воспитание даёт ему дополнительные шансы стать богатым».

По законам жанра примерно в этом месте меня должны обвинить во враждебности по отношению к Дринксонам. Юмор ситуации в том, что натуральные враги Дринксонов — это как раз леваки, которые предлагают им в качестве универсального решения проблемы шариковщину, то есть надежду отнять у Ричманов и поделить.

Такое решение очень привлекательно для левого электората, однако оно не работает (как и леваки).

Реальное решение проблемы Дринксонов заключается в том, чтобы изменить набор убеждений, то есть перестать гордиться тем, что они не прочли в жизни ни одной книги, и избавиться от установки «работа простофиль любит». Когда леваки убеждают Дринксонов, будто с Дринксонами всё в порядке, и будто бы вся проблема исключительно в Ричманах, которые паразитируют за счёт Дринксонов, они оказывают Дринксонам очень сомнительную услугу.