В Норвегии запускают массивную плавучую ветровую турбину

Норвежская компания Wind Catching Systems (WCS) представила необычную концепцию плавучей ветровой турбины мощностью 40 МВт. Эта установка сочетает в себе высокую мощность и простоту обслуживания.

Фото из открытых источников

Новая система Windcatcher, разработанная для установки у побережья Норвегии, представляет собой сетку из множества меньших роторов, объединенных в единую конструкцию. Такой дизайн позволяет значительно увеличить общую мощность установки — до 126 МВт в идеальных условиях, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и устойчивость к ветровым силам.

Одной из ключевых особенностей Windcatcher является упрощенный процесс установки и обслуживания. В отличие от традиционных ветряных турбин, для ремонта и технического обслуживания которых требуются сложные и дорогие процедуры, система WCS использует небольшие лифты, позволяющие легко добраться до каждого элемента конструкции. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и увеличивает срок службы установки до 50 лет, что на 20 лет больше по сравнению с обычными турбинами.

Фото из открытых источников

Проект WCS, впервые представленный в 2021 году, привлек внимание инвесторов и получил поддержку со стороны правительства. В июне 2022 года компания привлекла инвестиции в размере 10 миллионов долларов от GM Ventures, а также получила несколько грантов от норвежского государственного предприятия Enova SF.

Недавно проект получил одобрение от DNV, международного аккредитованного регистратора, который занимается классификацией и сертификацией в различных отраслях, включая возобновляемую энергетику.

Массив Windcatcher высотой более 324 метра выглядит как инженерное чудо. Потенциал этой технологии действительно впечатляет. Если демонстрационный проект подтвердит свою жизнеспособность, это может привести к значительным изменениям в дизайне и функциональности морских ветряных электростанций, делая возобновляемую энергию более доступной и эффективной.