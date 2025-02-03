Угроза из глубин: Озеро Киву может стать следующей катастрофой

Африка, известная своими природными чудесами и экзотической красотой, скрывает в своих водоемах одну из самых жутких угроз планеты. Озеро Киву, расположенное на границе Руанды и Демократической Республики Конго, на первый взгляд кажется мирным водоемом. Однако под его поверхностью скрываются смертельные опасности, которые могут вызвать катастрофические взрывы без какого-либо предупреждения.

Фото из открытых источников

Озеро Киву является одним из Великих африканских озер и выделяется своими внушительными размерами: его длина составляет около 88 км, ширина — 48 км, а глубина достигает 514 метров. Но не только размеры делают это озеро уникальным и опасным. Глубоко в его недрах накапливаются углекислый газ и метан, создавая взрывоопасную смесь. Исследования показывают, что на дне озера присутствует около 115 кубических километров углекислого газа и 22 кубических километра метана, что создает угрозу внезапных и разрушительных выбросов.

В прошлом произошли два трагических случая взрывов озер, насыщенных газами. В 1986 году озеро Ньос в Камеруне выбросило облако углекислого газа, убившее около 1700 человек и тысячи животных. Подобный инцидент произошел в 1984 году на озере Моноун, также в Камеруне, унесший жизни 37 человек. Это говорит о том, что такие взрывы, хоть и редки, несут в себе огромный разрушительный потенциал.

Озеро Киву, по сравнению с Ньос и Моноун, гораздо больше и глубже. Его уникальная слоистая структура означает, что только верхние 60 метров воды перемешиваются, а глубокие слои остаются застойными и накапливают газы. Вулканическая и сейсмическая активность региона, связанная с Восточноафриканским разломом, усиливает угрозу, подпитывая озеро ядовитыми газами.

Основатель канадской компании Hydragas Energy Филип Моркель заявил в интервью National Geographic, что озеро Киву может выбросить до 5% ежегодных глобальных выбросов парниковых газов всего за один день. Hydragas Energy планирует добывать метан из озера для производства электроэнергии. Однако, как отмечает Моркель, добыча метана сопряжена с рисками и может вызвать взрыв.

«Когда озеро достигнет 100%-ной насыщенности в нижнем слое — а в настоящее время она составляет около 60% — оно начнет извергаться самопроизвольно», — предупреждает он.

Ученые и эксперты призывают к мерам предосторожности и внедрению технологий дегазации, которые могли бы предотвратить возможные катастрофы. Дегазация, процесс искусственного удаления накопившихся газов, могла бы значительно снизить риск взрыва и сохранить жизни тысяч людей и животных, живущих вблизи озера.