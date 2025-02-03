 

«Нужно иметь больше детей» – глава SVTV News рассказал о своем плане по преодолению демографического кризиса в Европе

03.02.2025, 10:53, Разное
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Ведущий либертарианец России и главный редактор SVTV News Михаил Светов (признан в РФ иноагентом) на одном из пятничных стримов жестко раскритиковал иммиграционную политику Евросоюза и предложил свой комплекс мер по повышению рождаемости в Европе.

В качестве первых шагов оппозиционер предложил понизить, а потом и вовсе убрать возраст согласия и провести люстрацию европейских чиновников, допустивших иммиграционный кризис.

Поводом для получасового рассуждения политика о моральном банкротстве Запада послужил донат жителя Барнаула с вопросом о «великом замещении европейцев мусульманскими иммигрантами и морально-экономическом упадке западной цивилизации». После нескольких неудачных попыток переформулировать свою позицию, Светов все же смог изъясниться.

– Вы знаете, Запад настолько морально обанкрочен, что тут выход только один: надо, чтобы каждый европеец имел как можно больше детей. Для этого необходимо понизить, а то и вовсе отменить возраст согласия для половых контактов, который сейчас в большинстве стран Европы запредельно большой, — высказался политик в ходе совместного эфира с главой ветеранского отдела Либертарианской партии России — 16-летней Юлией Пожарской. — Возраст согласия в Аргентине отменил президент-либертарианец Хавьер Милей, и вследствие увеличенной выручки от заведений секс-туризма ему удалось добиться профицитного бюджета. В мусульманских общинах такой этатистской меры вообще нет, и как итог в 21 год пакистанский иммигрант имеет уже троих, а то и более детей, а 40-летний европеец, травмированный либеральным воспитанием, бездетен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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