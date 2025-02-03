Экс-физик NASA собирается доказать, что наш мир — всего лишь компьютерная симуляция

В течение десятилетий исследователи и философы ломали головы над вопросом: насколько реален наш мир? Могут ли наши повседневные ощущения быть иллюзией, тщательно созданной суперкомпьютером? Эта интригующая идея, которая, казалось бы, пришла прямиком из культового фильма «Матрица», снова привлекла к себе внимание благодаря работам некоторых ученых. Одна из таких фигур — бывший физик NASA Томас Кэмпбелл, который твердо уверен в том, что наш мир может быть виртуальной реальностью.

Фото из открытых источников

Кэмпбелл посвятил многие годы своей жизни исследованиям и экспериментам, пытаясь найти доказательства того, что наша реальность — это всего лишь симуляция. И теперь, благодаря поддержке Политехнического университета штата Калифорния (CalPoly), он наконец-то получил шанс проверить свои теории в рамках своей миссии по получению «убедительных научных доказательств того, что мы живем в виртуальной реальности, смоделированной компьютером».

Один из ключевых экспериментов, на который Кэмпбелл возлагает большие надежды, — это эксперимент с двумя щелями. Этот известный физический эксперимент демонстрирует, как свет и материя могут вести себя и как волны, и как частицы. Кэмпбелл предполагает, что если исключить наблюдателя из этого эксперимента, то записанная информация на самом деле никогда не существовала. Если никто не видит результат, значит, его никогда и не было. Это навело его на мысль о том, что наша реальность может быть подобна видеоигре, где все события происходят только тогда, когда они наблюдаются.

«Наша реальность может быть исключительно партисипативно», — отмечает Кэмпбелл, надеясь, что его исследования помогут бросить вызов общепринятому пониманию реальности и раскрыть глубокие связи между сознанием и космосом.

Конечно, попытка доказать, что наш мир является симуляцией, — задача не из легких. Но для Кэмпбелла и его команды это не только научный вызов, но и возможность открыть новые горизонты в понимании нашего места во Вселенной.