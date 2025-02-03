 

Удивительная находка на Кипре: храм возрастом 4000 лет и загадочный монолит

03.02.2025, 5:55, Разное
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Недавно на средиземноморском острове Кипр археологи раскопали древнейший зарегистрированный священный объект. Этот храм, которому около 4000 лет, обнаружили на известняковой террасе в Эрими, на высоте более 90 метров над уровнем моря. Руководит археологическими работами Лука Бомбардьери из Университета Сиены в Италии, сотрудничая с Департаментом древностей Кипра.

Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что в центре храма находился загадочный монолит, который изначально стоял в центре комнаты и представлял собой отполированную конструкцию высотой около двух метров. На монолите имеются округлые углубления в середине, и, по словам Бомбардьери, он, вероятно, символизировал священное место, где проходили ритуалы. К сожалению, со временем монолит упал, разрушив при этом большую амфору и создав таинственный обломок древнего времени.

Однако самой волнующей находкой стали останки молодой женщины, найденные в одном из помещений храма. Череп был разбит, а на грудь был положен тяжелый камень, как будто для того, чтобы удерживать её неподвижной. Исследователи предполагают, что жительница могла быть убита из-за проблем, связанных с материнством, что перекликается с другими случаями, зарегистрированными в прошлом на Кипре.

Фото из открытых источников / Храм 4000-летней давности с таинственным монолитом / Jam Press

Художник-визуалист реконструировал, как выглядело священное пространство в те далекие времена.

«Недавние раскопки привели к открытию старейшего священного здания на Кипре, ритуальная функция и идеологическая ценность которого имеют особое значение», — заявил Лука Бомбардьери.

Он также отметил, что в эпоху средней бронзы (примерно 2000–1600 гг. до н.э.) сообщество ремесленников решило поселиться на этом месте и построить общественное жилое пространство с очень особыми характеристиками.

Проект поддерживается рядом организаций, включая INFN-Labec, Средиземноморский археологический фонд, Эгейский институт доистории, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии и посольство Италии на Кипре. Археологические исследования на этом месте продолжаются уже 15 лет.


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