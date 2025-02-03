Рупор кремлевской пропаганды: SkyForce. Налет на Саргодху

Внезапно, достаточно смотрибельное индийское кино.

Несмотря на песни, танцы, традиционный индийский пафос и активную пропаганду индийского национализма, кино затрагивает достаточно интересную тему индо-пакистанской войны 1965 года, в которой Пакистан потерпел поражение. Кино концентрируется на реальном эпизоде той войны связанной с ударами пакистанских ВВС по аэродромам Индии и ответных ударов ВВС Индии, среди которых наибольшую известной получил рейд на Саргодху, где группа устаревших индийских самолетов смогла прорваться к авиабазе и нанести ей большой ущерб, уничтожив в том числе новейшие на тот момент американские истребители (хотя фильм кол-во уничтоженных самолетов преувеличивает), которые штаты поставили Пакистану.

В рамках этого налета, один из индийских пилотов смог на своем Dassault Mystère сбить в воздушном бою 1 на 1 более скоростной и вооруженный ракетами воздух-воздух американский F-104 Starfighter. Фильм мягко акцентирует внимание, что американцы помогали традиционному врагу Индии, но индийцы за счет летных навыков и мужества смогли забороть пакистанские ВВС. Хотя Пакистан считает, что в воздушной войне тогда победил именно он.

Индийский пилот при этом также погиб. Длительное время этот эпизод скрывался Пакистаном и США, так как бросал тень на репутацию американского авиапрома. Лишь спустя 23 года погибший индийский пилот получил заслуженное признание. Фильм собственно как раз об этом – война 1965 года, налет на Саргодху, неравный воздушный бой и последующая борьба за установление правды о тех событиях.

В целом, за исключением некоторых неточностей и преувеличений, фильм опирается на ряд исторических документальных источников, воспроизводя детали тех событий.

Даже эпизод с пленением в 1971 году того самого пилота, которой участвовал в бою на Саргодхой, не является выдумкой. Пакистанский пилот действительно был сбит 2 раза и оба раза выжил.

Начинал смотреть без каких-либо ожиданий, но сам налет показан был вполне бодро, да и в целом, снято достаточно неплохо (с поправкой на то, что это все же индийское кино). В общем, глянуть можно. Ну и как повод освежить знания по той войне, вполне себе.



Справедливости ради, индийцы предприняли 6 атак на Саргодху, а не одну, как показано в фильме.

Про налет на Саргодху

https://theprint.in/defence/1965-sargodha-attack-how-iaf-hit-pakistans-most-protected-base-destroyed-10-aircraft/288878/

Про подвиг индийского пилота

https://theprint.in/defence/on-this-day-54-yrs-ago-another-iaf-hero-shot-down-a-vastly-superior-pakistani-fighter-jet/281124/

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Источник: Colonel Cassad

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