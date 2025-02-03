«Самый яркий взрыв в истории»: Астрономы зафиксировали беспрецедентный гамма-всплеск

9 октября 2022 года космический гамма-телескоп «Ферми» и обсерватория имени Нила Герелза Свифта зафиксировали вспышку, которая, возможно, является самым мощным взрывом со времен Большого взрыва. Обнаруженное явление получило название GRB 221009A и было неофициально прозвано «Ярчайшим за все время» (BOAT – Brightest Of All Time).

Фото из открытых источников

Ученые считают, что причиной появления BOAT стал взрыв сверхновой, который, вероятно, оставил после себя черную дыру. Аджанкт-профессор физики и астрономии Вен-фай Фонг из Northwestern, один из первооткрывателей BOAT, утверждает:

«Пока нам удавалось обнаруживать гамма-всплески, нет никаких сомнений в том, что эта вспышка является самой яркой из когда-либо наблюдавшихся нами в 10 и более раз».

Эта грандиозная вспышка стала возможной благодаря аннигиляции частиц вещества и антивещества, движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Руководитель исследования Мария Эдвидж Равазио из Университета Радбуда описала свои ощущения при обнаружении сигнала:

«Когда я впервые увидела этот сигнал, у меня мурашки побежали по коже. Наш анализ с тех пор показывает, что это первая линия излучения с высокой степенью достоверности, когда-либо наблюдавшаяся за 50 годами изучения гамма-всплесков».

GRB 221009A привлек внимание ученых своим уникальным энергетическим пиком, зафиксированным через несколько минут после взрыва монитором гамма-всплеска «Ферми». Научный сотрудник проекта «Ферми» в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА Элизабет Хейс сказала:

«После десятилетий изучения этих невероятных космических взрывов мы все еще не понимаем деталей того, как работают эти реактивные двигатели. Найти подобные улики просто замечательно».

В дальнейшем исследователи надеются, что эта уникальная вспышка поможет раскрыть новые тайны Вселенной и приблизить нас к пониманию процессов, происходящих в период таких масштабных космических катаклизмов.