 

В пустыне Намиб археологи обнаружили древний оазис

02.02.2025, 22:00, Разное
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В пустыне Намиб, расположенной на юго-западе Африки, группа археологов обнаружила оазис с человеческими поселениями. Результаты исследования опубликованы в Quaternary Science Advances, и они заставляют нас пересмотреть представления о географической и исторической картине региона.

Фото из открытых источников

Археологи обнаружили следы небольшого пресноводного озера, существовавшего благодаря древней реке. Вокруг водоема археологи нашли богатую коллекцию каменных орудий, относящихся к среднему каменному веку (300 тысяч – 20 тысяч лет назад). Эти артефакты свидетельствуют о том, что люди заселяли оазис на протяжении многих поколений, используя его ресурсы для выживания в суровых условиях пустыни.

Для точного определения возраста озера и периода существования реки исследователи применили методику люминесцентного датирования. Этот метод позволил определить возраст песка, залегающего в разных слоях осадочных пород, оставшихся от древней реки. Результаты показали, что озеро существовало в промежутке между 231 тысячью и 223 тысячами лет назад, а затем снова появилось около 135 тысяч лет назад.

Исследователи также изучили форму ландшафта к востоку от Нарабеба, где отсутствуют дюны. С помощью математического моделирования было установлено, что процесс накопления песка для образования дюн занял около 210 тысяч лет, что совпадает со временем существования озера. Этот факт подтверждает, что в период наличия оазиса условия для жизни в регионе были значительно мягче, чем сейчас.

Найденные каменные орудия и другие артефакты говорят о длительном присутствии человека в этой местности, опровергая гипотезу о постоянной нежизнеспособности пустыни Намиб в течение последних 10 миллионов лет. Открытие «зеленых коридоров», служивших путями для миграции, может существенно изменить наше понимание древних миграционных маршрутов и адаптационных стратегий наших предков.

Археологи намерены продолжить исследование региона, чтобы лучше понять, как древние люди выживали и адаптировались к изменяющимся климатическим условиям.


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