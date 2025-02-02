Границы Солнечной системы могут быть гораздо шире, чем мы думали

Новая математическая модель, разработанная двумя американскими учеными, предлагает пересмотреть традиционные представления о границах Солнечной системы. Эдвард Белбруно из Иешива-университета в Нью-Йорке и Джеймс Грин, бывший главный научный сотрудник NASA, пришли к выводу, что наша система простирается значительно дальше, чем предполагалось ранее. Их работа опубликована на сервере препринтов arXiv.

Фото из открытых источников

Традиционно самой удаленной границей Солнечной системы считается гипотетическое облако Оорта. Этот регион, расположенный на расстоянии чуть более одного светового года от нас, представляет собой плотную сферу из триллионов ледяных обломков, которые, как предполагается, окружают наше Солнце. Однако облако Оорта остаётся гипотетическим, так как его природа пока не подтверждена наблюдениями.

Используя компьютерные технологии, Белбруно и Грин смоделировали Солнце и окружающее пространство, обнаружив, что гравитационное влияние нашей звезды может простираться на расстояние до 3,81 светового года. Это существенно дальше, чем граница, предположительно установленная облаком Оорта.

Фото из открытых источников / Гипотетическое облако Оорта

Исследователи выявили, что между Солнцем и центром нашей Галактики существует область, напоминающая точки Лагранжа. В этих точках гравитационные силы двух массивных тел находятся в равновесии, позволяя малым объектам оставаться в неподвижном состоянии относительно них. В Солнечной системе такая точка существует в системе «Солнце — Земля», где размещён космический телескоп Джеймс Уэбб.

Модель Белбруно и Грина показала наличие двух регионов, в которых космические объекты ведут себя как в точках Лагранжа, а затем резко меняют направление своего движения под воздействием гравитации Солнца и Млечного Пути. Эти объекты, попав в эти области, начинают двигаться по эллиптической орбите, которая со временем приобретает фрактальную структуру, напоминающую множество Мандельброта. Такие тела остаются на новой орбите, не покидая Солнечную систему и не сталкиваясь с Солнцем.

Однако модель допускает возможность влияния гравитации ближайшей к Солнцу звезды — красного карлика Проксима Центавра, расположенного всего в 4,2 светового года от нас, что может изменить орбиты этих объектов.

Исследователи предполагают, что предсказанный регион стоит изучить с помощью мощных телескопов, таких как широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор обсерватории Веры Рубин, который начнёт работу в 2025 году. Если будут обнаружены захваченные гравитацией Солнца планеты-изгои, кометы или астероиды, это подтвердит предположения Белбруно и Грина, и научному сообществу придётся пересмотреть границы Солнечной системы.