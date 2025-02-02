Февралю в 2025 году добавят один день

Министр труда Антон Котяков подписал постановление «О внесении изменений в производственный календарь на 2025 год». Из документа следует, что депутаты Госдумы совершили арифметическую ошибку, когда установили 8 января выходным днём. Из-за того, что все выходные и праздничные дни в текущем году уже утверждены правительством, принято решение добавить дополнительный рабочий день в феврале.

«Февраль – единственный месяц, который позволяет нам прибегнуть к таким манипуляциям, – заявил глава Минтруда. – Полагаю, граждане с пониманием отнесутся к нашей инициативе, а люди с почасовой оплатой труда даже поблагодарят чиновников. Психологически пережить дополнительный день зимы тоже будет легко, обычно 29 февраля бывает раз в 4 года, а в этом году можно получить приятный бонус».

Правительство обращает внимание граждан, что в связи с добавлением нового дня февралю, необходимо учитывать смещение всех дней на сутки, начиная с 1 марта. Также чиновники рекомендуют быть внимательным россиянам, выезжающим за рубеж или имеющим контакты с иностранными партнёрами – 29 февраля 2025 года будет исключительно на территории РФ.

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