Мнение «аналитика»: О воплощённом анекдоте… Но почему совсем не смешно?

Канонический анекдот про ёжика звучит в цензурном варианте так:

Стоит ёжик перед зеркалом, силу воли тренирует:

— Я не пукну. Я не пукну! Я не…

Пу-у-ук!

— Это не я. Это не я! Это не я-а-а!!!

Почему именно его напомнил новый генсек #НАТО, бывший голландский премьер Марк Рютте?

Фронт [в зоне проведения СВО] движется «в неправильном направлении», но союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

«И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Так что нет: #Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы», — сказал он.

Совсем как тот самый ёжик перед зеркалом. Будто если самовнушение повторить 100 раз, оно само собой материализуется…

И ещё Марк Рютте напомнил о своём заявлении, что если страны ЕС не увеличат расходы на оборону, «через четыре-пять лет» им придется «идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию». Теперь он уверен, что «если мы в НАТО примем правильные решения (о повышении расходов на оборону до 5% ВВП, как того требует президент #США Дональд Трамп — А.Н.), уроков русского языка не будет. Но это решения, которые нам срочно необходимо принять в этом году».

Штука в том, что Россия совершенно явно не собирается двигаться на Варшаву Берлин и Париж. И даже на Киев — сомнительно. Причём Марку Рютте это хорошо известно. Зато впоследствии можно будет продать предотвращение вымышленной угрозы как свою «победу»…

Ситуация анекдотическая, но почему-то не смешно. Совсем.

Как жить-то, когда триллионными военными бюджетами станут распоряжаться такие вот «ёжики»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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