Визуализация дыхания улучшает внутреннее равновесие, показало исследование

Недавно исследователи из Института мозга, познания и технологий Баруха Ивчера при Университете Райхмана обнаружили необычный способ улучшения внутреннего равновесия через усиление интероцепции — способности воспринимать и интерпретировать сигналы, поступающие изнутри организма.

Фото из открытых источников

Исследование под руководством профессора Амира Амеди, опубликованное в журнале Scientific Reports, демонстрирует, как внешнее представление физиологических сигналов может улучшить их восприятие и помочь нам балансировать организм в стрессовых ситуациях.

Основой исследования стало дыхание. Учёные создали уникальное аудиовизуальное представление дыхательного паттерна пользователя. В центре этой инновационной технологии — сферический объект, отображаемый на трех экранах, окружающих пользователя. Этот объект расширяется и сокращается в такт с дыханием пользователя, создавая осязаемую связь между внешними и внутренними ощущениями. Систему дополняет пространственная аудиосистема, которая воспроизводит звуки, имитирующие подъем и падение океанских волн, синхронизированные с дыханием пользователя.

«Эти результаты говорят нам о том, что существует довольно сильная двунаправленная взаимосвязь между внешним представлением наших дыхательных сигналов и нашим осознанием внутренних сигналов организма», — поясняет профессор Амир Амеди.

Внешние раздражители помогают перенаправить внимание пользователя на его внутренние ощущения, улучшая осознание тела.

Исследовательская группа провела ряд тестов, чтобы оценить блуждание ума, интероцептивную чувствительность и поток мыслей. Оказалось, что этот сенсорный опыт значительно улучшает интероцептивную чувствительность и поток мыслей, с сильной корреляцией между этими показателями. Полученные данные подтверждают идею о том, что сенсорное замещение может использоваться для интеграции внутренних и внешних систем внимания и способствовать улучшению психического здоровья.

Профессор Амеди объясняет: «Дыхательные сигналы пользователя преобразуются в динамические визуальные и слуховые стимулы в режиме реального времени. Это создает полностью захватывающую мультисенсорную среду, которая воплощает внутренние телесные сигналы наружу, чтобы улучшить ваше осознание этих процессов».

Кроме того, технология способствует более желательному дыханию. Например, свет из центра сферы усиливается при выдохе, побуждая к более длительным выдохам, которые имеют расслабляющий эффект. Вместе слуховые и визуальные сигналы повышают осведомленность пользователя о внутренних телесных ощущениях.

Соавтор статьи Оран Горал отмечает, что улучшение интероцепции связано с улучшением психического здоровья, эмоциональной регуляции и общего самочувствия.

«Интероцепция, ваша способность воспринимать и интерпретировать собственные внутренние телесные сигналы и ощущения, часто нарушается при многочисленных психологических расстройствах и нейродегенеративных заболеваниях. Мы стремимся улучшить интероцепцию, что положительно скажется на психическом здоровье и общем самочувствии».

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