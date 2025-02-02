 

Рупор кремлевской пропаганды: Посадили автора “матери всех санкций”

02.02.2025, 14:35, Разное
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Посадили автора "матери всех санкций"

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против России Роберта Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила газета The New York Post. Напомним, в июле 2024 года присяжные вынесли вердикт о виновности экс-сенатора по всем 18 пунктам обвинений.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что он использовал свое положение главного демократа в сенатском комитете по иностранным делам, чтобы действовать в интересах бизнесменов, щедро одаривших его семью золотом, деньгами и подарками.
Менендес также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Экс-сенатор был известен своей антироссийской позицией.
В частности, в преддверии эскалации конфликта на Украине он выступил с антироссийским законопроектом, который назвал "матерью всех санкций".

https://rg.ru/2025/01/29/sud-niu-jorka-dal-avtoru-materi-vseh-sankcij-protiv-rf-11-let-tiurmy.html – цинк

Боролся с Россией и воровал….Воровал и боролся…

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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