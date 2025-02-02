Простая видеоигра позволяет диагностировать аутизм у ребенка за одну минуту

Ученые из Института Кеннеди и Ноттингемского университета разработали метод диагностики аутизма у детей с помощью видеоигры, показавший одновременно свою доступность и высокую точность. Подход основан на анализе способности детей копировать движения танцующего аватара на экране в течение 60 секунд. Исследование показало, что система CAMI способна выявить детей с РАС и СДВГ с точностью 80 % и 70%, соответственно.

Доступность и простота метода делают его крайне привлекательным для использования в практике медицинских клиник. По мнению исследователей, использование видеоигр делает диагностику увлекательной для детей, а получаемые результаты могут легко интерпретироваться врачами.

Разработчики верят, что их подход может стать ценным инструментом в мировой практике диагностики аутизма, способствуя своевременному назначению правильной терапии и ухода. Ранняя диагностика аутизма имеет критическое значение для обеспечения подходящей помощи и улучшения качества жизни ребенка.

Источник — Nottingham Trent University