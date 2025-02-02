Самый странный вулкан на Земле извергает водянистую лаву

Когда мы представляем извержение вулкана, на ум приходит картина пылающей красной лавы, изливающейся из недр Земли. Однако вулкан Ол Дойнио Ленгаи в Танзании кардинально отличается от классических представлений. Этот вулкан извергает не красную, а черную водянистую лаву, загадка которой продолжает озадачивать ученых. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

Фото из открытых источников

Ол Дойнио Ленгаи, находящийся в Восточной Африке и являющийся частью Восточноафриканского разлома, возвышается на 2962 метра. Это единственный вулкан на планете, извергающий карбонатную лаву. В отличие от распространенной силикатной лавы, карбонатная лава вулкана обладает жидкой консистенцией, темным цветом и низкой температурой плавления.

Классические вулканы извергают силикатную лаву, насыщенную кремнеземом, что делает ее густой и вязкой с температурой плавления более 900 градусов Цельсия. Именно из-за вязкости газ не может легко выйти на поверхность, и извержения часто носят взрывной характер. Однако карбонатная лава Ол Дойнио Ленгаи содержит минимальное количество кремнезема, что делает ее текучей и позволяет газам легко выходить наружу.

Карбонатная лава Ол Дойнио Ленгаи, температура плавления которой всего 540 градусов Цельсия, не имеет склонности к взрывным извержениям. Обычно она извергается мягко, подобно кастрюле, из которой вытекает закипевшая вода. Однако в сентябре 2007 года вулкан удивил ученых мощным извержением, создав новый кратер диаметром 300 метров. Это извержение продолжалось до 2008 года, после чего вулкан вернулся к своему обычному состоянию.

Недавние исследования выявили ещё одну аномалию: новый кратер начинает опускаться. Специалисты использовали спутниковые снимки для изучения изменений рельефа и обнаружили, что участок земли диаметром около 0,5 километра проседает на 3,6 сантиметра в год с 2013 по 2023 год. Исследователи считают, что причиной этого может быть «неглубокий резервуар сдувающейся магмы», расположенный менее чем в одном километре под вершиной.

Эксперты подчеркивает необходимость пристального наблюдения за этим вулканом. Они предупреждают, что деформация вершин действующих вулканов может привести к катастрофическому обрушению.