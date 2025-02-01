Рупор кремлевской пропаганды: О работе партийных организаций КПРФ в ЛНР

О работе партийных организаций КПРФ в ЛНР

В конце декабря рабочая группа ЦК КПРФ под руководством члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Казбека Тайсаева, регулярно выезжающая в Донбасс с 2014 года, Владимир Родин, советник Председателя ЦК КПРФ, и автор этих строк прибыли в Луганскую народную республику. Одной из поставленных перед нами задач был мониторинг работы местных партийных отделений. Вместе с первым секретарём Луганского рескома Игорем Гуменюком за три дня нам удалось посетить шесть партийных отделений, расположенных в разных районах — как входящих в состав республики с 2014 года, так и освобождённых в ходе проведения СВО. Во время встреч коммунисты не только рассказывали о своей работе, но и поднимали насущные проблемы, стоящие как перед партотделениями, так и населением республики.

Северодонецк

В конце 1980-х годов Северодонецк был благоустроенным городом с развитым экономическим потенциалом. Здесь располагались крупные предприятия химической, машино- и приборостроительной отрасли. Сегодня его не узнать. Многие здания — полуразрушенные, посечённые осколками, без окон и дверей — напоминают призраки. Перед разрушенным зданием местного автовокзала нас встречает уцелевший постамент от памятника Клименту Ворошилову. Сам монумент демонтировала оккупационная украинская администрация в 2015-м.

С 2014 года до своего освобождения в июне 2022 года Северодонецк выполнял функции административного центра так называемой Луганской области Украины. Сейчас в этом городе проживают не 150, как когда-то, а около 50 тысяч человек, хотя число жителей увеличивается: в своё время покинувшие Северодонецк люди возвращаются домой. За два года здесь введено в строй более 280 жилых многоэтажек. Жизнь постепенно налаживается. Но молодёжь сюда не стремится.

Тому есть веские причины. Проезд в город ограничен. Строгий комендантский час начинается в 18.00. Наблюдаются перебои в подаче воды, электроэнергии и тепла. Медицинское обслуживание оставляет желать много лучшего: в городе работают один терапевт, один хирург, один отоларинголог. Порой люди неделями ждут их приёма.

Из-за требований безопасности, диктующих недопустимость нахождения в здании одновременно более 50 человек, и детсады, и школы принимают детей только на два часа в день. Для школьников ежедневный приход в школу является не учёбой, а консультацией, ну а приводить малышей в садик на два часа и вовсе не имеет смысла.

Остро стоит вопрос оформления правоустанавливающих документов на жильё. Единственный нотариус, работавший в Северодонецке, умер. На момент кончины очередь записавшихся к нему на приём составляла 950 человек (подавляющее большинство обращалось для решения вопросов, связанных с оформлением недвижимости). Учитывая, что все документы имеют ограниченный срок действия, что делать в этой ситуации людям в населённом пункте, комендантский час в котором составляет 12 часов в сутки?

Ещё одна проблема — брошенные собаки. Оказавшись на улице без присмотра хозяев, они сбиваются в стаи и порой нападают на людей. Отстрел их в соответствии с российским законом запрещён, а рекомендуемые отлов и стерилизация в реально сложившихся условиях трудноосуществимы.

В созданном на базе парторганизации коммунистов Украины городском отделении КПРФ на учёте состоит более 20 коммунистов. Возглавляющий его в настоящее время Михаил Литвинов был первым секретарём горкома Компартии и прежде, в КПУ. Спасаясь от преследований укронацистов в 2014 году, он перебрался в ЛНР и до освобождения Северодонецка 8 лет прожил в общежитии города Стаханова, работал сторожем.

На улице у входа в партийный офис нас встречал актив — около 15 человек. Перебои с теплом и светом не стали препятствием для нашего товарищеского общения. Мы просто остались в верхней одежде, при свечах, а с потолка освещал кабинет тусклый фонарь.

Встреча началась традиционно: с торжественного вручения партбилета вновь вступившему в КПРФ товарищу. А затем коммунисты рассказали о своей работе. Утром 21 декабря в честь дня рождения Сталина они провели автопробег. И пусть участие в нём принимало всего несколько машин, украшенных флагами с партийной символикой, — для находящегося в информационной изоляции города эта акция имела большое значение.

По инициативе коммунистов в городе создан Комитет защитников Отечества, который занимается поиском погибших и считающихся пропавшими без вести жителей Северодонецка — бойцов, вставших на защиту Родины до начала СВО, и их семей. 28 апреля 2023 года президент России подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцев, участвующих в специальной военной операции, а также ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Однако память о подвигах многих ополченцев, а порой и их имена утрачены. Ополченцы не имели удостоверений. Сложно найти и свидетелей их героической гибели.

На столе — несколько фотографий молодых людей. Михаил Литвинов рассказывает о каждом из них. Одна из красивых женщин — Наталья Ющук в 2014 году активно участвовала в организации референдума о независимости. Затем ушла в народное ополчение, выучилась на снайпера. Имела боевые награды. А в сентябре 2014 года погибла в ходе разведывательной операции. В 2022 году, когда Северодонецк был освобождён, выяснилось, что о её судьбе здесь никто ничего не знал. Даже сын и дочь. Отсутствовали какие-либо данные и в военкомате.

Коммунисты готовы к большой кропотливой работе, для чего оказали содействие созданию в местном колледже поискового отряда. В планах работы партийного отделения — организация к маю фотовыставки, посвящённой подготовке и проведению референдума в Северодонецке и Луганске, которая охватывает временной период с марта по май 2014 года. По словам организаторов, около 300 отобранных для неё фотографий со всей очевидностью свидетельствуют, что народ Луганщины взял власть в свои руки самостоятельно, без какого бы то ни было давления или принуждения со стороны России. На фото — масштабные митинги, люди со счастливыми лицами, стоящие в длиннющих очередях к избирательным участкам, захват администраций, то, как они берут в руки оружие. Есть и видеодокументы.

Ещё одна задумка — установка в городе памятника Ленину. Место для него с администрацией уже согласовано.

Подробно рассказали коммунисты и о своей работе в ходе выборных кампаний. Благодаря её активности и слаженности депутатами Совета городского округа Северодонецка от КПРФ были избраны Михаил Литвинов и Сергей Гуленко.

Меловое

Находящейся на границе с Ростовской областью РФ посёлок Меловое в ходе СВО был освобождён одним из первых — 24 февраля 2022 года.

Впрочем, он всегда занимал особое место на Луганщине. В течение трёх десятков лет «украинства» меловчане сохраняли память о подвигах отцов и дедов, продолжая чтить традиции советской эпохи. Многие жители посёлка даже при «самостийной» Украине имели российские паспорта.

За годы декоммунизации в Меловском районе ЛНР были разрушены все памятники В.И. Ленину, осквернены все мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне. Молодёжи старались привить вражду к России, антисоветизм и чуждую нам националистическую идеологию. Но меловчане не смирились и боролись за свою правду, как могли.

Одним из проявлений этой борьбы стало сохранение памятников Ленину — символа свободы и мирной жизни, что в нацистской Украине можно приравнять к подвигу.

8 августа 2024 года на улице имени Ленина в центре посёлка у входа в здание, где располагается Меловский районный комитет КПРФ, был торжественно открыт бюст основателя Советского Союза Владимира Ильича Ленина. Прежде стоявший возле гимназии, он был демонтирован и выброшен в речку Меловая. Местные активисты КПРФ нашли его в камышах, под слоем ила.

Благодаря жителям Мелового было сохранено ещё два памятника вождю мирового пролетариата. Один из них передан в Северодонецк. Место для установки второго пока не определено.

Меловская местная организация КПРФ — одно из самых активных структурных подразделений партии на освобождённых территориях ЛНР. Это стало возможным благодаря стойкой жизненной позиции и неутомимой энергии её руководителя, депутата Совета муниципального округа Меловский Андрея Усика.

На счету небольшой организации из 12 коммунистов не только восстановление памятников советской эпохи, осквернённых киевскими бандформированиями, но и патриотическая работа с подрастающим поколением, разносторонняя гуманитарная помощь населению.

В помещении Меловского районного партийного отделения тепло и светло. После остающегося без внимания обращения в правящую партию в надежде на реальную помощь люди всё чаще приходят сюда, к коммунистам. Знают, что здесь их услышат и постараются помочь. Слухом земля полнится. Например, в ходе встречи депутатов-коммунистов с жителями посёлка Морозовка прозвучали две просьбы. Одна из них — вернуть машину, отобранную у фельдшерского пункта районной поликлиникой. Вторая — обеспечить отопление местного храма. (Необходимо заметить, что сама встреча избирателей с представителями КПРФ проходила в храме, служащий в котором батюшка является главой поселения.) Коммунисты и тут не подвели. В сжатые сроки добились возвращения столь необходимой фельдшерскому пункту машины и нашли спонсоров для приобретения твердотопливного котла для храма.

Оказывают коммунисты содействие не словом, а делом и в решении других вопросов избирателей. Так, именно коммунисты помогли восстановить памятник героям Великой Отечественной войны на месте их захоронения, хотя СМИ и сообщили, что это сделала «Единая Россия». Именно коммунисты помогли восстановить освещение ряда улиц посёлка, хотя из текста направленной благодарными жителями в местную газету заметки упоминание КПРФ было удалено.

В планах отделения — борьба за установку памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 64 советским воинам, останки которых обнаружили поисковики. На центральной улице посёлка висит баннер «Наша Родина — СССР! Наша партия — КПРФ!». Такой же баннер висит на одном из магазинов села Морозовка, установлен он руками местного батюшки.

Внимания требует и поддержка беженцев. Пункта их приёма в поселковой администрации нет, и люди идут за помощью к коммунистам. Благодаря Луганскому региональному отделению «ВЖС — «Надежда России» в Меловое передаётся наиболее востребованное для оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей — одежда и обувь для взрослых и детей, предметы первой необходимости.

Обращается население к коммунистам и с просьбой разобраться в не совсем обычном вопросе. С 1991 года государственная граница между Россией и Украиной проходила по улице Дружбы народов, расположенной южнее железнодорожной линии. Дома по чётной стороне улицы оказались российскими, а по нечётной — украинскими. Но общению жителей российского посёлка Чертково и украинского Ме-лового это не мешало. Из Мелового ходили на работу в Чертково и наоборот. В 2020 году по линии границы было установлено заграждение, отделившее Меловский район от Ростовской области. Со дня освобождения Мелового от укрофашистов минуло почти три года. Более двух лет жители Ростовской области и Меловского района — граждане одной страны — России. Однако преграда между ними по-прежнему стоит. Возможно, это продиктовано требованиями безопасности, а возможно, до демонтажа просто не доходят руки.

По окончании встречи мы посетили расположенный в посёлке Меловое ясли-сад №1 «Ласточка». Воспитанники подготовили для гостей замечательный концерт. А затем вместе с гостями пели, танцевали и водили хороводы. Всем малышам были вручены «сладкие» подарки от КПРФ.

Белокуракино

Посёлок городского типа Белокуракино был освобождён в ходе СВО в марте 2022 года. На территории сельского района, как и в Меловом, мало разрушений. ВСУ отошли отсюда почти без сопротивления: в полях им просто негде было закрепиться.

Наша встреча с представителями партийного актива района началась на центральной площади посёлка, у памятника Ленину. Снесённый украинскими властями в 2014 году монумент был сохранён директором местного автотранспортного предприятия, который сейчас руководит районным комитетом КПРФ. После освобождения посёлка 7 ноября 2022 года, в день 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, он в торжественной обстановке был водружён на постамент, сооружённый при содействии региональных отделений КПРФ Башкортостана и Новосибирской области. В ходе церемонии его открытия в своих выступлениях жители посёлка выразили благодарность партии и лично её лидеру Геннадию Зюганову за поддержку восстановления памятника, который разбудит память о выдающихся личностях истории и не даст забыть историю своей великой страны.

Выполненный из бронзы памятник Ленину в Белокуракино, безу-словно, лучший из восстановленных на освобождённых в ходе СВО. Местные жители рассказывают, что первоначально его планировали установить в Ленинграде возле Смольного, но потом передумали и при содействии члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Полянского, который вырос в соседнем районе, он попал в Белокуракино. Теперь памятник вновь радует собой жителей посёлка.

На встрече с партактивом первый секретарь Луганского рескома КПРФ Игорь Гуменюк подверг суровой критике тот факт, что, руководствуясь благими намерениями, местные коммунисты покрасили серебрянкой бронзовый памятник. Он довёл до сведения товарищей, что естественное потемнение бронзы не является ржавчиной. Первый секретарь райкома Владимир Усов и председатель Совета депутатов Владимир Винник пообещали исправить данную оплошность. Кстати, Белокуракино — единственный муниципальный округ в ЛНР, Советом которого руководит член КПРФ.

В офисе автотранспортного предприятия, в котором базируется Белокуракинское районное отделение КПРФ, можно видеть множество предметов, связанных с именем Ленина и советской эпохой: картины, бюсты, знамёна, вымпелы. Как поясняет первый секретарь райкома Владимир Усов, экспозиция создавалась на протяжении многих лет. Что-то приобретал он сам, что-то приносили друзья и жители посёлка. Располагались некоторые экспонаты здесь (пусть и не в таком количестве) и при украинской власти: зная отношение жителей поселения, оккупационная военная администрация предпочитала не вмешиваться.

На учёте в районном партийном отделении состоят 11 человек. Число сторонников — многократно больше. Но на протяжении десятилетий наблюдавшие гонения на коммунистическую идею со стороны украинской власти люди пока боятся вступать в Компартию. Тем не менее в действующем составе актива сильные и уверенные люди: руководители предприятий, аграрии, моральные авторитеты. Они хорошо знают проблемы района и пути их решения.

В разговоре с коммунистами было поднято немало серьёзных проблем жизни сельской местности. Одна из них — острая нехватка квалифицированных кадров. Ни в больнице, ни в школе работать некому. Большинство квалифицированных учителей и врачей уехали. В лесхозе, обслуживающем два административных района, из 110 штатных единиц занято только 47. Столь же безотрадная картина и в транспортной сфере.

Привлечение рабочих рук «со стороны» не всегда оправдано. Большинство из тех, кто уехал, стремятся вернуться домой и работать с полной отдачей на прежнем месте, убеждены белокуракинские коммунисты. Этому препятствует наряду с прочими препонами излишне жёсткая фильтрация на границе. Сложный вопрос. Думается, что в данной ситуации вопросы безопасности должны оставаться приоритетными: кто знает, что стало с человеком за годы жизни в Германии или Польше?..

Бесплодными в течение двух с половиной лет остаются попытки зарегистрировать местное отделение ДОСААФ, хотя о важности данного направления работы в последнее время часто заявляют с высоких трибун.

Не удовлетворены жители посёлка и результатами прошедших выборов, которые сформировали местный Совет преимущественно из людей равнодушных, не болеющих душой за родное село.

Алчевск

Алчевск — крупный центр металлургической и коксохимической промышленности — вошёл в состав ЛНР в 2014 году и, к счастью, не подвергся серьёзным разрушениям.

Однако, как и в большинстве других населённых пунктов республики, испытывает проблемы с обеспечением электроэнергией и водой. График подачи воды постоянно нарушается. Основная причина — изношенность инфраструктуры: трубы повсеместно текут, вода порой просто заливает улицы города. Оставляет желать лучшего и уличное освещение.

Тем не менее алчевские коммунисты встретили нас в уютном, светлом, тёплом помещении. Внимание сразу же привлёк размещённый на стене «Экран политической активности по», где по определённым показателям всем первичным отделениям организации выставляются баллы.

Начиная рассказ о своей работе, первый секретарь горкома Ольга Калиновна Лещенко отмечает как главное достижение сохранение костяка партийной организации и помещения для его работы. Многие из участников встречи в своё время состояли в рядах КПСС, затем вступили в КПУ, а ныне активно работают в КПРФ.

Болезненно восприняли коммунисты результаты выборов осенью 2023 года, в ходе которых они рассчитывали получить в Совете городского округа город Алчевск как минимум три мандата. В итоге депутатом Совета стал только замполит «Призрака» Александр Бебешко, который в настоящее время находится на фронте. И работу с избирателями от имени КПРФ могут вести только его помощники, что, конечно, не слишком эффективно.

Говоря о текущей работе, коммунисты отмечали, что вести её необходимо с учётом сложившейся ситуации, которая требует сплочения политических сил ради общей победы над внешним врагом. Иначе она строилась в «нулевых» в КПУ, когда власть была откровенным противником. Да и угроза со стороны ВСУ не ослабевает. Поэтому аппаратура для уличных акций используется редко.

Перед проведением «Прямой линии с Владимиром Путиным» в декабре 2024 года коммунисты Алчевска направили президенту свои вопросы. Один из них касался немотивированного, на их взгляд, отказа президента от поздравления жителей страны 7 ноября с памятной датой — Днём Октябрьской революции 1917 года, которую чтут многие жители России. Другой — сохраняющейся практики драпировки Мавзолея В.И. Ленина в дни торжеств, проводимых на Красной площади.

Коммунисты передали ЦК большую благодарность за переданный в отделение наряду с другой партийной литературой трёхтомник трудов лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Оба экземпляра постоянно находятся на руках. Эти книги помогают нам заполнить некоторые пробелы в знаниях, признаются товарищи.

Своё влияние среди населения коммунисты Алчевска расширяют через общественные организации. Прежде всего, Совет ветеранов. Ольга Калиновна, председатель городского Совета ветеранов, историк, педагог с большим стажем, принимает участие во встречах с населением города, а зачастую сама их организует.

Ещё одним каналом поиска сторонников партии в городе в последнее время становится «ВЖС — «Надежда России». Осенью 2024 года воспитанники художественной школы Алчевска приняли участие в конкурсе республиканского отделения женского движения, посвящённом А.С. Пушкину. Несколько ребят из Алчевска стали его лауреатами. Подарки победителям вручались в торжественной обстановке в присутствии других учеников и преподавателей. Собравшиеся услышали о Женском союзе, о деятельности поддерживающей его КПРФ. А также узнали о том, что 1924 год памятен не только юбилеем А.С. Пушкина, но и столетием со дня смерти выдающегося советского государственного деятеля В.И. Ленина.

Коснулись участники встречи и ряда других вопросов. В частности, сохранения партийного стажа, совершенствования каналов информации о работе КПРФ. И, конечно, более активного привлечения к партийной работе молодёжи. Вопросов, требующих решения, немало. Но самое главное, что коммунисты Алчевска остаются дружной, беззаветно верной своим коммунистическим идеям командой.

В Алчевске нет памятника Сталину. Поэтому по окончании встречи коммунисты Алчевска и их гости вместе возложили цветы к подножию памятника Ленину, установленного в центре города.

Брянка

С коммунистами шахтёрской Брянки мы встречались не раз. Вот и теперь Брянковское городское отделение КПРФ радушно встретило нас почти в полном составе во главе с первым секретарём комитета несгибаемой Валентиной Бузановой. К сожалению, численность организации за прошедший год сильно сократилась. Четыре человека ушли из жизни, один слеп. В рядах коммунистов Брянки осталось 17 «штыков».

Партийное помещение, пусть и с большими трудностями, удалось сохранить и здесь. Много сил ушло на заключение коммунальных договоров. Но сейчас все эти заботы осталось позади. Более того, благодаря руководству партии помещение получило техническое оснащение: в нём установлены компьютер и ксерокс, проведён интернет. Раз в месяц коммунисты собираются здесь для проведения собраний, посвящённых вопросам своей текущей работы.

Рассказывая о жизни своего города, коммунисты прежде всего обращали внимание на значительное сокращение численности его населения. В советское время в Брянке проживало около 72 тысяч горожан. После разрушения СССР, закрытия шахт и заводов люди начали массово покидать город, многие просто умирали. В 2014 году значительная часть населения выехала на Украину, в Россию или Польшу. Сегодня в городе проживают примерно 14 тысяч человек. В пятиэтажных домах жилыми остаются до двух-трёх квартир по стояку. Остальные пустуют, хотя за кем-то числятся. Есть надежда, что новую жизнь в них вдохнёт признание в соответствии с российским законодательством бесхозным и передача столь нуждающимся в крыше над головой.

Хотя свет и тепло в городе по-прежнему периодически отключают, в этом вопросе наблюдаются позитивные перемены. Раньше воду подвозили машинами, а теперь она подаётся по графику по 4—5 часов каждый день.

В ходе встречи коммунисты Брянки просили обратить особое внимание на проблемы образования. Численность детей в городе сильно сократилась, а вместе с тем и количество учебных заведений. Из 23 средних школ осталось 10, да и те того и гляди грозят превратиться в малокомплектные. Например, в школе №10 ранее училось около 1600 детей. А сейчас в учебно-воспитательном комплексе, созданном на базе этой школы и детсада (две группы по 15 малышей), всего 130 детей. Классы маленькие, по одному классу в параллели. Такая же картина наблюдается и в других школах.

В общей сложности в Брянке сегодня насчитывается примерно 2500 школьников. И определённую часть из них администрация города задействует, как говорится, на полную катушку, привлекая на все культурно-массовые и спортивные мероприятия, шоу и спектакли, проходящие в Брянке. Как Леночку с букетом из известного стихотворения Агнии Барто. Безусловно, о детях нельзя забывать, но у некоторых наиболее «востребованных» из них просто не остаётся времени на учёбу, на занятия на Станции юных техников или в Доме детского творчества.

Тревожит и уровень преподавания ряда предметов в школах, который из-за отъезда многих учителей остаётся крайне низким. Всё более востребованными становятся педагоги для дополнительных занятий.

Много нареканий вызывает медицинское обслуживание. Получить оперативно медпомощь или попасть в стационар заболевший человек может только через «скорую помощь».

Несмотря на то, что депутатом Совета городского округа города Брянка от КПРФ была избрана только Валентина Бузанова, коммунисты убеждены, что и КПРФ в Брянке знакома и близка куда большему числу людей, чем ЛДПР, получившая в Совете два мандата.

Прежде всего, жители города очень благодарны КПРФ за гуманитарную помощь, которую та оказывает им на протяжении многих лет. Востребована она и сегодня: у многих жителей Брянки, особенно пожилых людей, собственных средств едва хватает только на еду и лекарства, а одежду купить не на что.

Коммунисты принимают активное участие во всех городских мероприятиях. Частые гости они в Доме детского творчества, объединяющего ребят разных возрастов. Родители многих из них погибли или пропали без вести.

Наладить работу с молодёжью партийному отделению пока не удаётся. Раньше в городе благодаря коммунистам активно работала официально зарегистрированная пионерская организация. Но сейчас все её участники выросли. Большинство молодых людей — коммунистов и сторонников партии погибли или находятся на фронте. Учебных заведений, кроме школ, наладить сотрудничество с которыми очень сложно, в Брянке нет.

Коммунистов волнуют многие вопросы. В том числе и выходящие за рамки текущей работы. Как можно решить на государственном уровне демографическую проблему, не сделав жильё доступным? Почему не прекратить распродажу земли застройщикам, наживающим на строительстве жилья огромные капиталы? Почему не отменён мораторий на смертную казнь за терроризм и коррупцию? Почему движение «Талибан» в РФ объявлено террористической организацией, а нынешнее руководство Украины нет?

В ближайших планах отделения — укрепление связей с общественными организациями и содействие созданию в Брянке местного отделения «ВЖС — «Надежда России».

Кировск

В Кировском местном отделении КПРФ на учёте состоят 36 коммунистов, работает 5 первичек. Среди партийного актива преобладают пожилые люди: средний возраст — 67 лет. В рядах Кировского отделения два активно работающих медика, два педагога, трое работают в сфере предпринимательства и торговли. Остальные — пенсионеры по возрасту, ветераны СВО и МВД. Но, несмотря на это, Кировское отделение остаётся боеспособным. На заранее запланированную встречу пришли почти все члены парторганизации.

Вход в местное партийное отделение заметен издалека благодаря вывеске и развевающимся флагам. В помещении парткома временно отсутствуют вода и свет, что связано с оформлением документов на него.

Об итогах проделанной работы партийного отделения и депутатов-коммунистов Совета Кировского городского округа рассказала первый секретарь парткома, депутат Елена Полякова. Представители КПРФ участвуют во всех значимых мероприятиях города. Её колонна неизменно остаётся самой яркой и заметной. Организована группа в «Телеграм», которая помогает коммунистам обмениваться новостями. Регулярно готовятся выпуски стенгазеты. Кировское отделение оперативно даёт информацию в республиканскую партийную газету «Луганская Правда» и имеет среди местных отделений один из лучших показателей по числу подписчиков.

Несмотря на самоотверженную работу, в ходе выборной кампании в Совет городского округа от КПРФ прошло только два депутата. Работать им сложно. Противостоять провластному большинству в Совете по каждому вопросу не удаётся. Однако депутаты-коммунисты стараются получить поддержку ряда своих инициатив. Одна из них — сделать памятной датой 3 мая: в этот день в 2014 году население Кирова поднялось на защиту своего города.

Коммунисты активно сотрудничают с городским Советом ветеранов. Расширяя круг своих сторонников, в День шахтёра вручили поздравления всем шахтёрам, живущим в городе.

Кировский горком КПРФ одним из первых принял участие в оказании помощи Курской области. Общий груз, собранный местными отделениями, был оперативно отправлен Луганским рескомом в Курский обком КПРФ всего лишь на 4-й день после известных событий! В Кировске не понаслышке знают, что значит оказаться в беде. В своё время многие жители города выживали только благодаря помощи, которую им доставляли гуманитарные конвои КПРФ. Сегодня коммунисты оказывают помощь защитникам Отечества. Многие женщины вяжут тёплые шерстяные носки и передают бойцам на передовую.

К счастью, обстрелы в Кировске уже не самое частое явление. В школах и детсадах тепло. Они работают в нормальном режиме. Участники встречи отметили высокий уровень патриотической работы в учебных заведениях. Во многих есть парта героя — преподавателя или ученика, которые погибли, защищая Родину.

Ближайшие задачи партийного отделения — обеспечение помещения электроэнергией и водоснабжением. А вслед за этим — упорядочение документации, ведение которой страдает из-за отсутствия собственной оргтехники.

Коммунисты, вперёд!

Встречи с активом партийных отделений Луганской народной республики, в которых также приняла участие заведующая орготделом рескома Илона Филиппова, позволяют сделать некоторые выводы. Прежде всего, все районные и городские отделения партии работают слаженно под руководством рескома, осознавая важность сохранения организационного и идеологического единства партийных рядов.

Успешно решён ещё недавно казавшийся неразрешимым вопрос оформления собственности 12 партийных помещений, принадлежавших ранее Компартии Украины.

Ощутимым подспорьем партийной работе стала газета «Луганская Правда». В условиях ненадёжной телефонной и интернет-связи регулярный еженедельный выпуск партийной газеты имеет большое значение. А с учётом недостаточно оперативной работы почтовых отделений, диктующей необходимость распространения значительной доли тиража через парткомы, газета становится не только пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором. Более того, организованная подписка на газету через почтовые отделения и парткомы позволила выйти на самоокупаемость издания.

Сформирован и успешно работает «красный» депутатский корпус. Депутаты-коммунисты представлены почти во всех местных Советах, что позволяет укреплять авторитет партии и налаживать новые связи, расширяя круг её сторонников.

Поддержку как населения, так и большинства администраций на местах встречает инициатива Компартии по восстановлению на освобождённых территориях памятников советской эпохи. И не только инициатива, но и её воплощение, так как траты на ремонт и восстановление памятников истории и культуры бюджетами различных уровней республики не предусмотрены.

Серьёзной проблемой для подавляющего числа партийных отделений остаётся привлечение к своей работе молодёжи, формирование на местах отделений ЛКСМ РФ.

Хотя в Луганске и некоторых других партотделениях она успешно решена. Именно молодые люди — коммунисты и комсомольцы — составляли более трети участников торжественного собрания партийного актива Луганска, посвящённого 145-летию со дня рождения Сталина и церемонии возложения цветов к его бюсту, которые состоялись 21 декабря, в день нашего приезда. Именно комсомольцы оперативно доставляют адресную гумпомощь бойцам на линию соприкосновения и развозят детские новогодние подарки в отдалённые населённые пункты республики. Именно комсомольцы — застрельщики организации акций по раздаче агитационных материалов и иных акций.

Растёт авторитет республиканского отделения «Всероссийского женского союза — «Надежда России».

Важнейшей проблемой налаживания партийной работы в районах, освобождённых в ходе проведения СВО, остаётся обеспечение безопасности. Речь не только о многократно большей вероятности обстрелов со стороны ВСУ и прилёта дронов, но и действий диверсионных групп, объектом которых очень часто становятся проводники коммунистической идеологии и их сторонники.

3 февраля 2024 года в результате удара по пекарне в Лисичанске погиб второй секретарь Лисичанского горкома КПРФ, депутат Совета Лисичанского городского округа Артём Тростянский, была тяжело ранена его жена. А 1 апреля 2024 года погиб первый секретарь Старобельского районного комитета КПРФ, депутат Совета Валерий Чайка. Его личный автомобиль был взорван прямо под окнами отдела образования освобождённого от укронацистской власти Старобельского района.

В некоторые прифронтовые города и районы просто запрещён въезд. Администрация ряда из них вынужденно располагается буквально в подвальных помещениях. А комендантский час продолжается с шести вечера до шести утра. Мобильные телефоны там включать запрещено. Интернет не работает. Среди населения сохраняются и «спящие» — проукраински настроенные граждане. Некоторые даже в условиях информационной изоляции умудряются благодаря «тарелкам» смотреть украинские агитки. В настоящее время в Народном совете республики депутатами-коммунистами готовится законопроект по изъятию у населения этих телевизионных тарелок.

Тех, кто согласится, кто сможет в этих условиях заниматься организацией партийной работы, найти крайне сложно. В Старобельске, например, не сразу удалось найти желающего для передачи мандата погибшего депутата-коммуниста, хотя партийный список там состоял из местных активистов. К счастью, партийная работа под руководством нового первого секретаря — молодого энергичного человека, члена территориальной избирательной комиссии — налаживается. Однако изготовленную табличку на помещении партийного офиса реском приказал пока не вешать. Могут подложить взрывчатку.

После трагической гибели от взрыва Тростянского — второго секретаря — активность парторганизации в Лисичанске заметно снизилась.

Страх — та проблема, решить которую, опираясь только на партийные ресурсы, невозможно. Поэтому в силу объективных причин в 7 городах и районах партотделения не сформированы. Но это скорее исключение из энергичной конструктивной работы большинства подразделений Луганского рескома КПРФ, что ещё раз подтвердили встречи с партийным активом.

В ходе встреч гости ответили на множество заданных им вопросов. Внимательно выслушали наказы и пожелания. Заслуженные члены партии были награждены памятными медалями КПРФ.

Обращаясь к товарищам, Владимир Родин подчёркивал необходимость активизации работы с молодёжью, отметив важность формирования нового поколения партийцев, способных продолжать традиции партии. А также высказал ряд критических замечаний в адрес работы депутатских фракций, скорректировав её приоритеты. В частности, помимо вопросов приведения законодательства в соответствие с правовой базой Российской Федерации, в число приоритетных, по его мнению, необходимо включить наиболее острые вопросы жизни населения республики, касающиеся обеспечения жильём и доступным продовольствием, решения проблем медицинского обслуживания, образования и здравоохранения.

На встречах поднимались вопросы взаимодействия с местными властями, возможные пути решения инфраструктурных проблем, а также организация мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проведённые нами в ходе поездки встречи были призваны не только помочь решению вопросов ведения партийной работы. Они способствовали выявлению проблем жизни населения Донбасса и поиску путей их решения.

Тому, ради чего мы, коммунисты, работаем. Ради чего ведём работу в республике. Ради чего регулярно выезжаем в Донбасс.

Всегда быть на передовой — наша судьба, наш осознанный выбор.

https://gazeta-pravda.ru/issue/10-31647-31-yanvarya-3-fevralya-2025-goda-/prifrontovye-zametki-o-partiynoy-rabote-v-osobykh-usloviyakh/ – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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