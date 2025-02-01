Загадочная Венера: Исследование обнаруживает сходство с геологией Земли

Землю и Венеру исследователи часто рассматривают как планетарные близнецы, однако их судьбы сложились совершенно по-разному. Земля процветает, укрытая мягкой атмосферой и наполненными жизнью океанами, а Венера представляет собой адский ландшафт с бушующими кислотными дождями, высоким давлением и температурой, которая могла бы расплавить свинец. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, ставит под сомнение эту точку зрения, открывая неожиданное сходство между этими двумя мирами.

Фото из открытых источников / Иштар Терра – большой горный регион размером с континент / NASA / JPL / USGS

Учёные обнаружили, что мозаичные плиты на Венере, возможно, образовались благодаря геологическим процессам, очень похожим на те, которые миллиарды лет назад сформировали континенты Земли.

Исследование, проведённое геологом Фабио Капитанио из Университета Монаша в Австралии и его коллегами, основано на данных, собранных космическим аппаратом NASA «Магеллан» в период с 1989 по 1994 год. Используя компьютерное моделирование, учёные сосредоточили своё внимание на регионе Иштар Терра — крупнейшем плато на Венере. Их анализ показывает, что мозаичные плиты, также известные как тессеры, могли возникнуть аналогично земным кратонам — древним областям континентальной коры.

«Это открытие бросает вызов нашему пониманию того, как эволюционируют планеты», — поясняет Капитанио. — «Мы не ожидали, что Венера с её экстремальными условиями может обладать такими сложными геологическими особенностями, сходными с теми, что есть на Земле».

Кратоны на Земле являются самыми древними частями её континентальной коры и служат фундаментом для формирования современных континентов. Тессеры на Венере, возможно, играли ту же роль на заре существования этой планеты. Это открытие подразумевает, что ранняя Венера могла быть гораздо более похожей на Землю, чем мы думали, и лишь позже их пути разошлись.

Такое сходство позволяет больше понять, как планеты становятся пригодными для жизни. Знание того, когда и как проявляются определённые планетарные особенности, может помочь в поиске условий, которые способствуют появлению жизни на других скалистых планетах.