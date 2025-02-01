Электростанция на отходах в Воскресенске выдала 2 млн кВт энергии

В самом конце прошлого года холдингом «РТ-Инвест» в подмосковном Воскресенске была запущена в работу «зеленая» электростанция, в качестве топлива для которой используются бытовые отходы.

Как рассказали в «Ростехе», за месяц своей работы новый энергетический объект с помощью технологии сжигания на колосниковой решетке переработал свыше 19 000 тонн отходов и направил в энергосеть порядка 2 млн кВт электроэнергии.

Комплекс в Воскресенске, способный ежегодно переработать порядка 700 000 коммунальных отходов и произвести около 520 млн кВт⋅ч энергии, использует ряд передовых технологий энергоутилизации, которые аналогичны технологическим процессам, применяемым на похожих станциях в Швейцарии, Финляндии и других государствах.

Помимо этого уточняется, что новая станция использует те отходы, которые для вторичной переработки непригодны — они также известны как «хвосты», ранее сгружавшиеся на специальные полигоны и наносившие немалый вред экологии.

Гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов также отметил, что специалисты холдинга в настоящее время возводят еще четыре аналогичных электростанции, проекты которых подверглись 11 российским и 2 независимым международным экспертизам, подтвердивших их исключительную безопасность в плане экологии.Источник — Ростех