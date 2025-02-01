 

Американские астронавты застряли в космосе до 2025 года

01.02.2025, 21:10, Разное
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Когда астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс отправились в космос на борту корабля Boeing Starliner в июне, они были уверены, что их миссия продлится всего 8 дней. Однако, как оказалось, их приключение в космосе продлится намного дольше. Об этом сообщает  BBC News.

Фото из открытых источников

Из-за технических проблем с кораблем, включая утечки в двигательной установке и неисправные двигатели, астронавты застряли на борту Международной космической станции (МКС) более двух месяцев. И хотя возможность продолжения обратного полета все еще обсуждается, есть вероятность, что Уилмор и Уильямс придется подождать альтернативного варианта.

«Наш главный вариант – вернуть Бутча и Суни на Starliner», – сказал менеджер программы коммерческого экипажа НАСА Стив Стич. «Тем не менее, мы провели необходимое планирование, чтобы убедиться, что у нас есть другие варианты».

Одним из таких альтернативных вариантов является дождаться другой миссии с экипажем, которая доставит еще двух астронавтов на орбитальный аванпост в сентябре, а затем вернется с ними в феврале 2025 года. Это означает, что пара проведет на борту МКС 8 месяцев, а не 8 дней.

Но несмотря на неожиданные проблемы, астронавты сохраняют позитивный настрой.

«Мы были очень заняты здесь, интегрировались прямо в экипаж», – сказал Уильямс. «Такое чувство, что возвращаешься домой. Приятно парить в воздухе. Приятно быть в космосе и работать здесь с командой Международной космической станции. Так что да, здорово быть здесь».


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