Мнение: Завалы станков в СССР, изверги-цеховики и предсказания советской экономической науки

1. В комментариях к посту про скандальные планшеты Росстата мне попытались было рассказать, будто в СССР бесхозяйственности не было. На мой взгляд, конечно, это дистиллированная русофобия по типу восточноевропейской: тосковать по плётке интернационалистов и заявлять на голубом глазу, будто за последние 35 лет «эти пьяные русские» ничего хорошего сделали, ни одного завода не построили, только деградировали да разворовывали могучее советское наследство.



Кроме того, почти все подобные противопоставления Небесного СССР и якобы стоящей на коленях России ещё и фактически неверны. По подавляющему большинству метрик мы или превосходим, или как минимум не уступаем серпасто-молоткастой эпохе. Конкретно по станкам: в советские времена ошибки с закупками, после которых дорогостоящие станки годами гнили под открытым небом, были настолько распространены, что по этому поводу даже рисовали карикатуры (см. заглавную картинку).

В комментариях также вспоминают истории, которые читатели наблюдали в советские времена лично. Например (ссылка):



Случай в нашей деревне. 1980-е. Завод. Цех станков с ЧПУ. Несколько станков отправили на свалку, расчищена приличная такая площадка. Новые ГДРовские станки поставим! Сидим, ждём. Приезжает несколько столичных хмырей, бригада пускачей. А самих станков все нету… Потеряли! Два морских контейнера! На завод завезены, и больше их никто не видел… Хмыри уехали.



Зима. Бульдозер чистит дорожки. Задевает громадный сугроб, под сугробом что-то трещит, отваливается стенка контейнера, миру является новенький станок в заводской упаковке.



Приезжает столичный хмырь. Посмотрел… Нарушены условия хранения! Сырость, ржавчина… Фирма снимает с гарантии!



Долго стоял во дворе контейнер с кое-как приколоченной на место стенкой. ЗИП из контейнера успели растащить, мне досталась фирменная отвертка.

Не знаю, чем кончилось, я уволился.

2. Помогите, пожалуйста, найти советский фильм. Детективный, художественный, назывался «Изверги». Цитирую описание фильма из комментариев (ссылка):



…руководители швейной фабрики из остатков тканей, которые должны были отправиться на свалку, организовали «левый» пошив одежды… для кукол. И «наживались» на этом. (А дети были счастливы, получая отличные атрибуты для игрушек). При этом нелегальные «предприниматели» никого не убили, не пытали.



По сюжету фильма «цеховиков» посадили на много лет. Зрителей это ничуть не удивило (а как же иначе?). Удивило только название фильма – «Изверги»…



…Фильм был телевизионный, самого начала 1970-х. В то время фильмов по ТВ было очень мало, поэтому обычно мы смотрели их все, по нескольку раз. Несмотря на детский возраст, даже меня поразило тогда явное несоответствие названия фильма его содержанию.

3. Историк Александр Дюков приводит скриншоты советских изданий и рассказывает, как в начале 1960-х, во времена Хрущёва, советская экономическая наука предсказывала если не наступление коммунизма к 1980 году, то как минимум тотальное превосходство социалистической экономики над капиталистической (ссылка):

Ещё в 1962 году советская экономическая наука доказала, что:

– в 1980 г. в мире социализма будет производиться 2/3 всей мировой продукции промышленности;

– в 1980 г. соцстраны по выпуску продукции на душу населения втрое превысят средние показатели капиталистического мира;

– в 1980 г. СССР бесплатно предоставит своим гражданам через общественные фонды потребления количество благ, ныне покупаемых американским народом (на сумму 300 млрд. долл.);

– между 1977 и 1980 гг. СССР превзойдет США не только по общему объему национального богатства, но и в расчете на душу населения, обеспечив абсолютное экономическое превосходство над самой мощной и богатой страной капиталистического мира.

Что получилось на деле, мы знаем.

Собственно, неуёмным оптимизмом отличался ещё самый первый вождь, Владимир Ильич. Он предсказывал наступление коммунизма в 1930-е годы (ссылка):

Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме – Ленин.

«Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрёт. А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество… Нам следует рассчитывать, что нужно не меньше 10 лет для электрификации страны, чтобы наша обнищавшая земля могла быть обслужена по последним достижениям техники. И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую».

«Задачи союзов молодёжи. Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 года».