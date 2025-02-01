9-летняя девочка из Китая становится звездой кунг-фу

9-летняя Чжан Сиксуань из китайской провинции Хэнань завоевала титул «Звезда Шаолиньского кунг-фу» на Всемирных Шаолиньских играх, обогнав десятки тысяч других практикующих кунг-фу со всего мира.

Фото из открытых источников

Чжан Сиксуань начала изучать кунг-фу в возрасте 5 лет и уже 4 года тренируется в Школе боевых искусств Цзинчжун в уезде Таньинь, провинция Хэнань. Ее тренер Чжао Чжэньву высоко оценивает ее трудовую этику и говорит, что она никогда не жаловалась на то, что ей приходится тренироваться допоздна.

«Сиксуань очень сильная и никогда не плакала во время тренировок», – сказал Чжао Чжэньву. «Даже если ей придется тренироваться до 11 вечера перед соревнованиями, она никогда не пожалуется на усталость или на то, что тренировки слишком тяжелые. Ей очень нравятся боевые искусства, и она часто остается в школе тренироваться во время каникул».

Чжан Сиксуань прошла несколько месяцев прослушиваний, чтобы пройти квалификацию на Всемирные Шаолиньские игры 2024 года, и соревновалась со 124 «Межконтинентальными звездами Шаолиньского кунг-фу» из 47 стран и регионов, чтобы претендовать на звание мировой звезды Шаолиньского кунг-фу.

Ее невероятная гибкость и мастерство в тун цзы гун (разновидность шаолиньского кунг-фу) ошеломили как судей, так и толпу, принеся ей желанный титул Звезды Шаолиньского кунг-фу.