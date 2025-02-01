Сознание создает реальность, а не мозг: необычная теория ученого

Известный ученый и исследователь профессор Дональд Хоффман из Калифорнийского университета бросает вызов устоявшемуся взгляду на природу сознания.

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На протяжении столетий наука утверждала, что наш мозг — это биологический суперкомпьютер, порождающий сознание в результате сложных химических и электрических процессов. Однако доктор Хоффман выдвигает дерзкую гипотезу, которая идет вразрез с этой парадигмой. Согласно его теории, сознание не только не создается мозгом, но и является первоисточником самого мозга и всей воспринимаемой нами реальности.

«Сознание создает наш мозг, а не наш мозг создает сознание», — заявляет Хоффман, предлагая новую модель понимания человеческого восприятия.

В своей работе Хоффман использует эволюционную теорию игр, чтобы продемонстрировать, что то, как мы воспринимаем мир, вовсе не является отражением объективной реальности. Он утверждает, что наши органы чувств и когнитивные процессы развивались не для того, чтобы дать нам доступ к истинной природе мира, а чтобы создать утилитарную, упрощенную модель реальности, необходимую для выживания.

Это кардинально меняет наше представление о мире вокруг нас. То, что мы называем «физической реальностью», на самом деле может быть не чем иным, как виртуальной проекцией, созданной нашим разумом. Согласно Хоффману, наш мозг работает как фильтр, отбрасывая любую информацию, которая не имеет непосредственного отношения к нашим биологическим потребностям, создавая таким образом крайне упрощенный и фрагментарный взгляд на мир.

Эта идея, если она окажется верной, ставит под сомнение саму основу современной науки. Если наше восприятие не отражает действительную реальность, значит и научные теории, основанные на этих восприятиях, лишь касаются поверхности, не затрагивая более глубокие, фундаментальные слои бытия.

Хоффман идет еще дальше в своих рассуждениях, предполагая, что сознание может быть чем-то совершенно иным, чем мы привыкли думать. Возможно, оно ближе к загадочной темной материи или иной неизвестной сущности, которую наука пока не может объяснить. В его гипотезе сознание не привязано к физическому телу и может существовать в виде некоей «сети сознаний», где мозг играет роль интерфейса, подключающегося к этой сети. Смерть тела в этом контексте не означает исчезновение сознания, которое продолжает существовать в этой сети.

Эти идеи, безусловно, вызывают массу вопросов и требуют глубокого осмысления. Если сознание действительно является архитектором реальности, то перед нами открываются новые горизонты для понимания природы нашего бытия и, возможно, для переосмысления многих аспектов научных и философских концепций.