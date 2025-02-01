Жизнь в горах за 5 месяцев превратила молодого мужчину в пожилого

Провинция Хэбэй, Китай. Пяти месяцев жизни в горах оказалось достаточно, чтобы 24-летний житель превратился в «дядю», который выглядит вдвое старше своего возраста. Эта история привлекла внимание пользователей китайских соцсетей, когда молодого человека, на видео прозванного «дядей», попросили показать свое удостоверение личности, чтобы подтвердить, что ему действительно чуть за 20.

Фото из открытых источников

Этот удивительный случай произошел на фоне глубокой личной драмы. Уроженец северной провинции Хэбэй, страдающий от депрессии после болезненного расставания, решил укрыться от мира в суровых условиях горного региона Китая. Услышав, что пеший поход по Цинхай-Тибетскому плато может принести душевное облегчение, он отправился на это необычное путешествие с минимальным набором вещей. Однако, за пять месяцев, проведенных в одиночестве на свежем воздухе, житель стал не только сильнее морально, но и существенно изменился внешне.

Фото из открытых источников

Его преждевременное облысение и дряблая кожа стали результатом продолжительного воздействия жестких погодных условий. Длительное пребывание под палящим солнцем повредило волосяные фолликулы, а солнечные лучи сделали его лицо суровым и зрелым. Даже его попытка отрастить бороду для защиты от ультрафиолетового излучения сыграла против него, делая его еще более взрослым на вид.

«Я показал им свое удостоверение личности и сказал, что родился после 2000 года, но некоторые люди все равно мне не поверили», — делится молодой человек. В ответ на удивление окружающих он только улыбается и признает, что уже смирился с этим парадоксальным образом.

Несмотря на шокирующие изменения внешности, герой этой истории нашел внутреннюю гармонию и вовсе не собирается возвращаться к прежнему образу жизни.

«Я чувствую себя комфортно в своей шкуре», — заявляет он, подтверждая, что внешность для него сейчас не главное.