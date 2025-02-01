Мнение «аналитика»: О чемодане без ручки… Зачем Украина ТАК подставила Европу?

Очередное «за что боролись…».

Как утверждает более-менее сведущий в экономике Forbes, перекрыв российский газовый транзит в ЕС, #Украина не только потеряла несколько миллиардов долларов от «Газпрома», но и столкнулась с «абсолютно непредвиденной» проблемой. Которую привычно пытается решить за чужой счёт.

В украинских газохранилищах осталось 8 млрд кубометров газа — рекордно низкий объём, пишет Forbes. По отношению к прошлому году показатель упал на 24%. При этом 4,5 млрд кубометров — буферный газ, в случае откачки которого топливохранилище выйдет из строя.

И в итоге Украина… начала импорт газа из ЕС. Как сообщила украинская версия журнала Forbes, «Нафтогаз» импортировал 100 млн кубометров газа. Но это лишь начало. По данным издания, стране может потребоваться в 10 раз больше, чтобы «пройти зиму без отключений». По информации Forbes, в случае наступления холодов власти будут вынуждены вводить ограничение на потребление газа и увеличивать импорт. Для уверенного прохождения отопительного сезона Украине нужно дополнительно получить 1 млрд кубометров газа.

Источники Forbes сообщили, что Украина может закачивать до 70 млн кубометров газа в сутки. 42 млн — через Словакию, остальное — через Венгрию и Польшу. Правда, у словаков и венгров газа «самим не хватает». А поляки наверняка обставят «допомогу» новыми требованиями к Киеву, которому и так уже пришлось прогнуться в вопросах относительно Волынской резни.

В любом случае, одной проблемой для ЕС от Украины стало больше. А их и так уже немало — и нагловатые беженцы на «Феррари», и залетающие на европейскую территорию ракеты украинской ПВО, и растущие трения внутри Евросоюза, спровоцированные политикой Киева.

То есть, Украина всё больше становится для Европы «чемоданом без ручки». И хотя прямо сейчас его не выкинут на свалку, проблем очевидно будет больше и больше со временем. Особенно когда придётся объяснять европейским налогоплательщикам, почему они, дорого заплатив за военную поддержку Киева, будут вынуждены платить ещё больше за «восстановление» Украины?

И тут уже свалить всё на «клятых москалей» не получится?

Всё сами, сами?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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