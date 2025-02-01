В Лас-Вегасе объявили победителя Чемпионата мира по Excel

В Лас-Вегасе завершился Всемирный турнир по Microsoft Excel. Мероприятие, прошедшее на арене, привычной для турниров по киберспортивным играм, было организовано с размахом: участники проходили через светящийся туннель, а комментатор транслировал их действия для живой зрительской аудитории.

Эксперты со всего мира соревновались в решении сложных задач в электронных таблицах, борясь за денежный приз и звание лучшего в мире «мастера Excel». Организатор чемпионата, Эндрю Григолюнович, стремится превратить это событие в популярный киберспорт с миллионными призами.

Финальный раунд, имитирующий онлайн-игру World of Warcraft, потребовал от участников разработки сложных формул для отслеживания показателей 20 аватаров. Это настолько сложная задача, что для участников даже подготовили буклет с инструкциями на семи страницах.

Борьба за победу на протяжении всех 40 минут была невероятно острой. В итоге победителем стал 30-летний британский финансовый консультант Майкл Джарман.Источник — The New York Times