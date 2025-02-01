Археологи обнаружили в Индии сеть терракотовых трубопроводов возрастом более 2000 лет

Археологический объект Килади, обнаруженный в Тамил Наду (Индия), привлек внимание археологов. Последние раскопки выявили сеть терракотовых трубопроводов, которая указывает на высокую степень технологической изобретательности древней цивилизации, жившей на этой земле более 2000 лет назад.

Фото из открытых источников

На протяжении последних нескольких лет археологи неустанно исследуют этот район, выявляя новые свидетельства некогда процветавшего городского поселения. Однако недавнее открытие терракотовых труб стало сенсацией. Эти трубы, сделанные из обожженной глины, формировали сложную систему водоснабжения, которая, возможно, подавала воду в жилые районы и общественные места. Точность их изготовления поражает: трубы разных размеров были идеально подогнаны друг к другу, создавая эффективный и долговечный водопровод.

Фото из открытых источников

Эти трубы, найденные на глубине менее полуметра, представляют собой редкую археологическую находку. Два ряда труб, расположенные один под другим, имеют разную форму и структуру, что привело исследователей к мысли, что они могли использоваться для разных целей. В верхнем ряду были найдены терракотовые трубы с выступами и спиралевидными краями, создающими эффективный водопровод.

Этот трубопровод был снабжен перфорированной крышкой, которая, вероятно, служила фильтрующим устройством, защищая воду от загрязнения и предотвращая проникновение мелких животных, таких как рептилии.

Фото из открытых источников / Перфорированная крышка терракотового трубопровода, которая могла использоваться в качестве фильтрующего устройства

Однако настоящей загадкой стал нижний ряд трубопроводов, состоящий из трех длинных терракотовых трубок бочкообразной формы. Эти трубы заметно отличаются от верхних и, возможно, использовались для транспортировки другой жидкости или выполняли иные функции, чем их более высоко расположенные соседи. Специалисты утверждают, что такая конструкция трубопроводов свидетельствует о сложной системе водоснабжения, которая была критически важна для поддержания жизни в древнем городе.

Уровень мастерства, вложенный в создание этих труб, свидетельствует о высоком уровне знаний в области гидротехники у людей Килади. Можно с уверенностью сказать, что жители этого региона были на передовых позициях в области городского планирования, далеко опережая свое время.

Цивилизация периода Сангам давно известна своим богатым культурным наследием, в том числе литературой, искусством и торговыми связями. Однако открытие терракотовых трубопроводов показывает, что эти люди также достигли значительных высот в технологиях. До сих пор считалось, что столь сложные инженерные решения были присущи в основном северным цивилизациям, таким как цивилизация долины Инда. Но Килади ставит это предположение под сомнение.

По мере углубления исследований Килади археологи сталкиваются с новыми загадками. Планы по продолжению раскопок уже анонсированы. В будущем, возможно, мы сможем еще больше узнать об этой уникальной цивилизации, которая процветала на берегах реки Вайгай.