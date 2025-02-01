Рупор кремлевской пропаганды: Вернуть школьные дискотеки

В рамках борьбы за улучшение демографии в стране предлагают вернуть школьные дискотеки.

Молодежь столкнулась с нехваткой условий для романтических отношений, что может в будущем негативно отразиться на их желании создавать семью. Устранить эту проблему может возврат школьных дискотек, считает директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

«Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» – сказала она в ходе круглого стола «От народосбережения – к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Агре сообщила, что всего лишь 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года выражают желание завести семью. Она подчеркнула, что это происходит из-за нехватки условий для возникновения романтических отношений.

«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», – сказала она.

По словам Агре, Министерство просвещения регулярно проводит опросы для оценки ценностных ориентиров молодежи. В данный момент, по ее словам, результаты исследования за год демонстрируют позитивные изменения: доля школьников, не планировавших семью, снизилась с 11% до 8%, а доля тех, кто не хотел иметь детей, уменьшилась с 16% до 14%. Также увеличилось количество молодежи, планирующей завести двух и трех детей.

Агре считает, что происходящие изменения — это результат различных инициатив, таких как образовательные программы и медиапродукты, направленные на укрепление семейных ценностей. Она также подчеркнула важность акцентирования внимания на формировании здоровых отношений в молодом возрасте и необходимость обсуждения вопросов репродуктивного здоровья.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в 2025 году.

https://aif.ru/society/agre-vozvrashchenie-shkolnyh-diskotek-mozhet-nauchit-detey-stroit-otnosheniya – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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