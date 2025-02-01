«Он стреляный воробей» – Трамп объяснил, почему поддерживает назначение Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения

Дональд Трамп объяснил, почему выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Президент США считает, что бывший кандидат в президенты это единственный человек, способный сделать Америку снова здоровой и великой.

– Люди поговаривают, будто бы червь съел часть его мозга. Я в это не верю. Нет. Если бы это было так, то он поддержал на выборах Байдена, а не меня. Даже если его мозг функционирует на 68 процентов, это гораздо больше, чем у некоторых демократов, – заявил Трамп.

Также, по мнению американского лидера, Кеннеди принадлежит к известной династии, которая всегда отстаивала интересы США и работала на благо страны.

– Я знаю его семью. Это убежденные патриоты, у которых никогда не было проблем со здоровьем. Все они прожили долгую и счастливую жизнь. Роберт такой же стреляный воробей, как и вся его родня, – заключил президент США.

На слушаниях в Сенате Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае его утверждения на пост он займётся проблемами биоинженерии. Будущий министр намеревается запустить исследования биологических симбионтов с возможностью их имплантации прямо в центральную нервную систему. Кроме того, он в срочном порядке начнет разработку низкоуглеводной диеты для нелегальных мигрантов в центрах временного содержания.

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